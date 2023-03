Kann Aston Martin den groß erscheinenden Rückstand auf Red Bull aufholen und 2023 mit Fernando Alonso Formel-1-Weltmeister werden? "Das ist eine gute Frage", grinst Teamchef Mike Krack. "Wir sind mitten im Entwicklungsrennen, und wir kämpfen mit Leuten, die eine andere Feuerkraft haben als wir. Was die Leute betrifft, was die Infrastruktur betrifft, einfach auch weil sie die Situation besser kennen."

Krack warnt daher vor zu viel Euphorie um die zwei Podestplätze von Alonso in Bahrain und Saudi-Arabien, die Aston Martin vorerst auf Platz 2 in der neuen Hackordnung der Formel 1 verankert haben: "Ich denke, wir sollten mit Vorhersagen vorsichtig sein."

Dass Aston Martin euphorisiert ist und gerade auf einer Welle des (unerwarteten) Erfolgs reitet, daraus macht der Luxemburger aber keinen Hehl: "Es ist unglaublich. Wer es nicht selbst erlebt hat, wird es nicht glauben. Im Team ist ein riesiges Momentum da, eine riesige Energie."

Bereits am Sonntagabend in Dschidda meinte Krack, er freue sich schon drauf, "am Montag in die Arbeit zu gehen, denn alle arbeiten gerade mit Vollgas. Manchmal müssen wir die Leute dran erinnern, dass sie auch mal zu ihren Familien nach Hause fahren. [...] Es ist derzeit eine wahre Freude, in diesem Team zu arbeiten."

Hackordnung: Das sagen die Daten aus Saudi-Arabien

Im Rennpace-Ranking Saudi-Arabien, basierend auf Daten des Technologieunternehmens PACETEQ, lag Aston Martin an zweiter Stelle, 0,6 Sekunden hinter Red Bull, aber 0,2 Sekunden vor Mercedes und sogar 0,4 Sekunden vor Ferrari. Insofern ist es realistisch betrachtet wahrscheinlich vermessen, von einer echten Chance auf den WM-Titel zu träumen.

Marc Surer sieht so eine nur, "wenn die anderen ausfallen. Ich glaube, dass Alonso das aus eigener Kraft nicht schaffen kann", sagt er in einem aktuellen Interview zur Lage bei Aston Martin auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de . Nur "wenn jetzt sich herausstellt, dass Red Bull defektanfällig ist, dann kriegt er eine Chance", meint Surer.

59 Prozent mehr: So berechnet sich Aston Martins Vorteil

Die große Chance von Aston Martin könnte 2023 darin liegen, dass das Team im direkten Vergleich mehr Windkanal- und CFD-Ressourcen einsetzen darf als Red Bull. Red Bulls Koeffizient zur Berechnung dieser Werte liegt durch Budgetstrafe und Handicapregel der Formel 1 bei 63, jener von Aston Martin bei 100. Das sind um 59 Prozent mehr Versuchsläufe.

Besonders groß könnte der Vorteil in der ersten Jahreshälfte sein, in der die Handicaprechnung der FIA noch auf dem Ergebnis der Konstrukteurs-WM 2022 beruht. Diese wird zum 1. Juli 2023 für das zweite Halbjahr auf den dann aktuellen WM-Stand angepasst. Stand heute würde Red Bulls Koeffizient bei 63 bleiben, sich jener von Aston Martin aber von 100 auf 75 reduzieren.

Surer: Das ist Aston Martins "große Chance"

Das sei "absolut die große Chance" für Aston Martin und "der große Vorteil, weil sie letztes Jahr so weit hinten platziert waren", glaubt Surer. Red Bulls Budgetstrafe (Koeffizient um zehn Prozent von 70 auf 63 reduziert) "könnte natürlich verhindern, dass Red Bull nachziehen kann, wenn Aston Martin einen Schritt vorwärts macht".

"Auf der anderen Seite frage ich mich: Was wollen Sie an diesem Auto noch verbessern?", schränkt der Formel-1-Experte ein. Man dürfe nämlich nicht vergessen, dass auch Aston Martin an die Budgetobergrenze gebunden ist: "Man kann nicht einfach Teile bauen, auch wenn man den Windkanal zur Verfügung hat. Das kostet ja alles Geld."

Und tatsächlich ist man sogar im Team bei Aston Martin der Auffassung, dass der AMR-23 im Vergleich zum 2022er-Modell wesentlich näher am technischen Maximum liegt. Nach Saudi-Arabien sei man mit einer "viel konkurrenzfähigeren" Basis als 2022 gekommen: "Wir sind in den schnellen Kurven viel besser", bestätigt etwa Performance-Direktor Tom McCullough.

Im Vergleich dazu sei man 2022 viel schlechter aufgestellt gewesen und habe daher natürlich viel mehr Luft nach oben gehabt: "Das Auto war auch auf den Geraden nicht besonders schnell. Also mussten wir Flügel runternehmen, um nicht zu viel Topspeed zu verlieren. Es war im Vorjahr wirklich ein sehr schwieriger Saisonstart für uns."

Aston Martin: Ferrari ist im Qualifying schneller

"Ferrari", sagt McCullough, sei zumindest im Qualifying "etwas schneller als wir. Zwischen uns und Mercedes liegt nicht viel. Das sind nur kleine Abstände." Aber: "Während die sehr, sehr unzufrieden mit ihrer Performance sind, sind wir extrem glücklich. [...] Mit der Zeit kann es schon sein, dass sich da im Entwicklungsrennen was verschiebt."

"Unser Ziel ist, dieses Auto wie die Hölle weiterzuentwickeln und so nah ranzukommen wie möglich. Die werden aber nicht stillstehen. Die sind schon noch vor uns, besonders auf eine Runde. Es wird sehr schwierig, die Entwicklungsrate von Ferrari und Mercedes zu matchen. Von Red Bull ganz zu schweigen. Aber wir werden von Woche zu Woche alles geben", sagt McCullough.

Erleichtert ist McCullough darüber, dass das gemessen am Rennpotenzial des AMR-23 bescheidende Qualifyingergebnis in Bahrain (P5) in Saudi-Arabien (P3) verbessert werden konnte: "In Bahrain haben wir unterperformt. Wir hatten das Auto sehr für das Rennen abgestimmt, und es war nicht das sauberste Qualifying. In Saudi-Arabien ist es uns besser gelungen, das Maximum rauszuholen."

Krack zweifelt: Ist Aston Martin wirklich Zweiter?

Teamchef Mike Krack versucht jedenfalls, den Ball flachzuhalten und sich von der Euphorie rund um Aston Martin nicht anstecken zu lassen: "Wir wollen mal die ersten paar Rennen abwarten, um zu sehen, wo wir wirklich stehen. Ich wäre vorsichtig mit der Aussage, dass wir Zweiter sind. Aber wir haben jedenfalls einen substanziellen Schritt nach vorn gemacht."

"In Bahrain waren wir in den schnellen Kurven weniger konkurrenzfähig als in anderen Passagen. Dort wurde aber von allen viel zurückgehalten. Ganz genau weiß man es also nicht", sagt Krack. "Wir werden hart dafür arbeiten, den Abstand weiter zu reduzieren. Im Vorjahr haben wir gezeigt, dass wir das können. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass es uns dieses Jahr wieder gelingt."