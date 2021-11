München - Steht in der Formel 1 die nächste personelle Veränderung an?

Laut der französischen Fachzeitung "Auto Hebdo" könnte Aston-Martin-Teamchef Otmar Szafnauer zum Rivalen Alpine wechseln - als Teil einer größeren Umstrukturierungsmaßnahme beim französischen Rennstall.

Laut dem Bericht soll Szafnauer beim Team von Sebastian Vettel unter großem Druck stehen. Milliardär und Besitzer Lawrence Stroll soll nicht daran glauben, dass der 57-Jährige den Rennstall zu dauerhaften Erfolgen führen kann.

Demnach könnte der in Rumänien geborene Teamchef bei Alpine die Nachfolge von Davide Brivio antreten. Dieser war erst zu Beginn des Jahres aus der MotoGP zur Truppe um den zweimaligen Weltmeister Fernando Alonso gestoßen.

Szafnauer mit genügend Formel-1-Erfahrung

Erst kürzlich äußerte sich der Alpine-CEO zu den geplanten Umstrukturierungen. "Ich schaue mir von oben nach unten und von rechts nach links alles an", sagte Laurent Rossi.

Zudem erklärte er am Rande des Mexiko-GP in der vergangenen Woche: "Wir gehören aktuell zum Best of the Rest dazu, aber um wirklich zu den Allerbesten aufzuschließen, brauchen wir vielleicht eine andere Struktur."

Alpine, das bis zur vergangenen Saison noch unter dem Namen Renault aktiv war, rangiert aktuell im Mittelfeld der Königsklasse. Eine Gemeinsamkeit, die der Rennstall mit Aston Martin teilt. Bei beiden sind die Ambitionen jedoch deutlich höher. Beim Vettel-Team soll sogar bis spätestens 2024 um Titel gekämpft werden.

Auf dem Papier würde der mögliche Wechsel übrigens durchaus Sinn machen. Szafnauer hat nach Stationen bei BAR, Honda, Force India, Racing Point und nun Aston Martin 23 Jahre Erfahrung in der Formel 1. Seit Oktober wiederum hat Aston Martin mit CEO Martin Whitmarsh eine neue Führungskraft, die aktuell angelernt wird.

