München - Audi wird zur Saison 2026 in die Formel 1 als Motorenhersteller einsteigen. Wie die deutsche Automobilmarke jetzt veröffentlicht, schließen sich die Ingolstädter dafür mit dem Schweizer F1-Team Sauber zusammen.

Während das Auto weiter bei Sauber in der Schweiz entwickelt werden soll, stellt Audi die Power Unit für das Team. Der Vorsitzende von Sauber Holding, Finn Rausing, kommentierte den Deal: "Audi ist der beste Partner für die Sauber-Gruppe. Wir haben die gleichen Ziele und Visionen."

Der Rennstall fährt aktuell unter dem Namen "Alfa Romeo F1 Team ORLEN" mit Valtteri Bottas und Guanyu Zhou als Fahrer. Dabei bezieht das Team einen Ferrari-Motor. Das wird sich spätestens ab 2026 ändern.

Zudem kündigte Audi an, Anteile an der Sauber-Gruppe zu übernehmen. "Wir freuen uns, für unser ambitioniertes Formel-1-Projekt einen derart erfahrenen und kompetenten Partner gewonnen zu haben", sagt Oliver Hoffmann, Audis Vorstand für Technische Entwicklung. "Wir kennen die Sauber-Group mit ihrem hochmodernen Standort und erfahrenen Team schon von früheren Kooperationen und sind überzeugt, dass wir gemeinsam ein starkes Team bilden werden."

Formel 1: Sauber mit BMW-Vergangenheit

Von 2006 bis 2009 schloss sich Sauber schon Mal mit einer deutschen Marke zusammen, damals BMW. Unter Teamchef Mario Theissen wurde 2007 der zweite Platz in der Konstrukteurswertung erreicht.

Neben dem Polen Robert Kubica und dem deutschen Nick Heidfeld fuhr und debütierte ein gewisser Sebastian Vettel in einem BMW Sauber in der Formel 1. An die Erfolge der Vergangenheit möchte Sauber jetzt in der Zukunft anknüpfen. Ab 2026 mit der Motorenhilfe von Audi.

