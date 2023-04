Formel 1: Gibt es vom Australien-GP eine Wiederholung im TV?

Ja, das Rennen wird im Pay-TV bei Sky bereits am Sonntag einige Male in der Wiederholung zu sehen sein, ab 10:30 Uhr, 14:55 Uhr und 20:30 Uhr, jeweils auf Sky Sport F1. Auch am Montag können Formel-1-Fans den Grand Prix von Australien in der Wiederholung noch ansehen. Um 4:00 Uhr, 11:30 Uhr, 19:00 und 22:30 Uhr gibt es das Rennen Re-Live jeweils auf Sky Sport F1.

UPDATE, 2. April, 12:10 Uhr: Hülkenberg in Australien doch auf dem Podium? Haas legt Protest ein

Haas hat offiziell Protest gegen das Ergebnis des Formel-1-Rennens in Australien 2023 eingelegt. Es geht um die Entscheidung der FIA, die Fahrer beim letzten Re-Start wieder so aufzureihen, wie sie vor dem dritten stehenden Start zwei Runden vor Rennende waren.

Die Entscheidung hat Haas ein mögliches Podium von Nico Hülkenberg gekostet, der von dem Chaos vor ihm profitiert hatte und von Startplatz neun auf Platz vier gefahren war. Durch die Fünf-Sekunden-Strafe gegen Carlos Sainz (Ferrari) hätte der Deutsche vermutlich Platz drei einfahren können ... Weiterlesen

UPDATE, 2. April 2023, 9:45 Uhr: Wildes Rennen in Australien! Verstappen siegt

Die Autos gehen über die Ziellinie und ein chaotisches Rennen in Australien mit drei roten Flaggen findet sein Ende. Der Sieger ist keine Überraschung und Max Verstappen fährt als Erster über die Linie. Lewis Hamilton wird dahinter Zweiter vor einem glücklichen Alonso. Nach dem Unfall vor der letzten roten Flagge konnte er sich zurück an die Box retten und holt auch im dritten Rennen den Podestplatz.

Am Ende ins Ziel geschafft haben es zwölf Autos. Vierter wird nach der Sainz-Strafe Lance Stroll. Sergio Pérez folgt auf Position fünf vor Lando Norris und Nico Hülkenberg, der seine ersten Punkte holt. Oscar Piastri wird Achter vor Zhou und Tsunoda.

UPDATE, 2. April 2023, 7:55 Uhr: Verstappen an der Spitze - Hamilton ist ihm auf den Fersen

Max Verstappen sieht in Runde 22 an der Spitze des Feldes weiterhin souverän aus und sein Vorsprung zu Hamilton liegt bei 3,5 Sekunden. Auch Hamilton hat sich wieder mehr Luft verschafft und muss momentan keinen Angriff von Alonso befürchten. Vielleicht will man auch bei Aston Martin erst einmal Reifen sparen. Der Plan von fast allen ist ja, durchzufahren.

UPDATE, 1. April 2023, 9:05 Uhr: Verstappen holt Pole in Melbourne

Die große Überraschung bleibt aus beim Qualifying in Australien und die Pole geht mit Max Verstappen an den großen Favoriten. Dahinter setzte sich Mercedes durch, die sich gutgelaunt zeigen, denn sie galten heute sicherlich nicht als zweitstärkste Kraft.

Gar nicht rund lief es hingegen bei Ferrari. Carlos Sainz und Charles Leclerc werden das Rennen mit den Positionen fünf und sieben sicherlich nicht von dem Platz angehen, den man sich vorgestellt hat.

Nico Hülkenberg zeigte, dass ihm die Strecke in Australien gut liegt. Der Deutsche konnte sich mit guten Leistungen auf dem zehnten Platz qualifizieren und lag damit weit vor Teamkollege Kevin Magnussen, der 14 war.

Formel 1: Australien-GP steht an

Die Formel-1-Saison 2023 ist wieder in vollem Gange. Nachdem Red Bull die ersten beiden Rennen in Sakhir (Bahrain) und Dschiddah (Saudi-Arabien) dominiert hatte und sowohl Max Verstappen als auch Sergio Perez einen Sieg einstrichen, geht es nun nach Melbourne, Australien zum dritten Rennen der Saison.

ran zeigt euch, wie und wann ihr die einzelnen Sessions verfolgen könnt und gibt euch den Zeitplan im Überblick.

Formel 1 in Australien: Wann beginnen die freien Trainings?

Das Renn-Wochenende startet bereits am Freitag, den 31. März, um 3:30 Uhr nachts deutscher Zeit mit dem ersten freien Training. Das zweite freie Training folgt um 7 Uhr deutscher Zeit. FP3 beginnt am Samstag, den 1. April erneut um 3:30 Uhr nachts.

GP von Australien live: Wann beginnt das Qualifying?

So richtig ernst wird es dann am Samstag, den 1. April, um 7 Uhr früh. Dann ist Start für das Qualifying. In drei Abschnitten werden jeweils die langsamsten fünf Fahrer eliminiert, im Q3 wird die Pole Position ausgefahren.

F1: Grand Prix von Australien: Wann beginnt das Rennen?

Rennstart im Albert Park zu Melbourne ist Sonntag, den 2. April, um 7 Uhr früh deutscher Zeit. Vor Ort wird es dann 16 Uhr sein.

Formel 1 live: Wer überträgt den GP von Australien?

Das Rennen in Australien wird ausschließlich im Pay-TV bei Sky übertragen. Alternativ stehen Livestreams bei Sky Go oder WOW.tv zur Verfügung. Dafür sind jedoch kostenpflichtige Abonnements nötig.

Formel 1: Das Rennen im Liveticker

Den dritten Lauf der Formel 1 2023 in Australien könnt ihr im ran Liveticker verfolgen. Von der ersten Trainingszeit bis zur Siegerehrung verpasst ihr nichts!

Formel 1 in Australien live: Der Zeitplan in der Übersicht

Australien GP: Daten und Fakten zum Albert Park

Rundendistanz: 5,3 Kilometer

Rundenzahl: 58

Rechtskurven: 10

Linkskurven: 6

Letzter Sieger: Charles Leclerc (Ferrari)

Rundenrekord: 1:24:125 von Michael Schumacher (Ferrari, 2004)