München - Gibt es schon bald die nächste Änderung in der Königsklasse des Motorsports?

Formel-1-Boss Stefano Domenicali hat in Aussicht gestellt, dass Fahrer für herausragende Leistungen an den in Zukunft stattfindenden Sprint-Wochenenden mit zusätzlichen Punkten belohnt werden könnten.

So erklärte er in einem Interview mit der "Gazzetta dello Sport", dass im Falle eines "Grand Slams" ein Punktebonus möglich wäre. Dafür müsste ein Fahrer am Freitag die Pole Position einfahren, das Sprint-Qualifying am Samstag gewinnen und auch beim eigentlichen Grand Prix am Sonntag als Erster über die Ziellinie fahren.

Test-Orte Silverstone und Monza

"Wenn es erfolgreich ist, könnte es der permanente Modus werden", erläuterte der Italiener. Demnach soll dieses Experiment erstmalig in Silverstone ausprobiert werden - zudem danach beim Renn-Wochenende in Monza.

"Eine Formel, die mehr Inhalt für das Fernsehen bietet und die es den Organisatoren ermöglicht, das Interesse auf mehrere Tage zu verteilen", erklärte Domenicali die Pläne.

Für das zusätzliche Sprintrennen am Samstag gibt es übrigens unabhängig von den angekündigten Sonderpunkten bereits reguläre Zähler, allerdings nicht allzu viele. Der Sieger erhält drei Punkte, der Zweitplatzierte zwei und der Dritte einen.

Zum Vergleich: Für einen normalen Renn-Sieg gibt es 25 Zähler.

