München/Las Vegas - Wie das "Sports Business Journal berichtet", wird Las Vegas ab November 2023 ein Formel-1-Rennen austragen.

Die Formel 1 stehe demnach seit Monaten in Verhandlungen mit den Behörden von Las Vegas und Nevada, um ein jährliches Rennen rund um den weltberühmten Las Vegas Strip zu veranstalten. Das Rennen soll in den kommenden Wochen offiziell bestätigt werden.

Einem Bericht von "Front Office Sports" zufolge soll das Rennen in Las Vegas am Thanksgiving-Wochenende im November stattfinden.



Es wäre das dritte Formel-1-Rennen in den USA. Austin ist seit 2012 Gastgeber eines Rennens. Dazu wird Miami im Mai dieses Jahres seine Premiere im Rennkalender feiern.

Formel 1: Weiteres Rennen in den USA im Gespräch

Führungskräfte der Formel 1 haben Berichten von "ESPN" zufolge auch Interesse an New York als viertem amerikanischen Austragungsort gezeigt.

F1-CEO Stefano Domenicali erklärte darüber hinaus gegenüber "Sky Sports", dass man an einem Rennen in Afrika interessiert wäre - dem einzigen Kontinent, auf dem derzeit kein F1-Rennen stattfindet.

Formel 1 boomt in Amerika

Der Sport erfreut sich in den USA in den letzten Jahren zunehmender Beliebtheit, was zum Teil auf die in Zusammenarbeit mit der Rennserie produzierte Netflix-Dokumentation "Formula 1: "Drive to Survive" zurückzuführen ist.



Zwischen 1981 und 1984 gab es kurzzeitig ein Formel-1-Rennen in Las Vegas, den "Caesars Palace Grand Prix", für den eine provisorische Strecke auf dem Parkplatz des Caesars Palace Hotels gebaut wurde.

