München/London - England ist das Mutterland der Formel 1, zahlreiche Teams sind auf der Insel beheimatet. Auch die britischen Fans sind verrückt nach der Formel 1, der legendäre Grand Prix in Silverstone lockt an einem Wochenende fast 350.000 Menschen an die Strecke.

Wie die "Daily Mail" berichtet, rückt jetzt ein zweiter Grand Prix in England immer näher. Und der soll nicht irgendwo stattfinden, das Rennen ist in der Hauptstadt London geplant! Die Planungen für die neue Strecke sind fast abgeschlossen, Bürgermeister Sadiq Khan ist ein großer Unterstützer des Projekts.

Stadtrennen in London schon länger geplant

Die Strecke soll im Stadtteil "East End" entstehen und würde in der Nähe des Flughafens "London City" verlaufen. Dem Bericht zufolge arbeitet die US-Investmentfirma "777 Partners" gemeinsam mit einer britischen Sportgruppe an der Umsetzung der Pläne.

"Wir sind zuversichtlich, dass es kommen wird. Wir freuen uns riesig darauf", sagt Josh Wander, Gründer von "777 Partners". Wander ist auch Besitzer des italienischen Fußball-Klubs CFC Genua.

Die Rennstrecke soll Teil eines Sportkomplex in Londons Osten werden und neben der Formel 1 auch Unterhaltungsmöglichkeiten bieten. Pläne über einer Strecke in London gibt es schon länger, die Corona-Pandemie verhinderte eine schnellere Umsetzung des Stadt-Rennens.

