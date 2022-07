Formel 1

Formel 1: Das Power Ranking zur Saison-Halbzeit

Die Formel-1-Saison hat in Spielberg die Halbzeit erreicht. In Spielberg fand das elfte von 22 Rennen in diesem Jahr statt. Zeit, um ein Zwischenfazit zu ziehen. Klare Verhältnisse an der Spitze, Schumacher Saison scheint gerade erst zu beginnen. ran zeigt euch das Power Ranking der 20 Fahrer im Feld.