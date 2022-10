Der Grand Prix von Mexiko am Wochenende auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt wird für Charles Leclerc der 100. Grand Prix seiner Formel-1-Karriere. Vorausgesetzt, Leclerc startet am Sonntag wie geplant ins Rennen, dann wird er in der seit 1950 geschriebenen Geschichte der Formel 1 der 78. Fahrer, der es auf eine dreistellige Zahl Rennteilnahmen bringt.

"Die Zeit ist sehr sehr schnell vergangen", sagt Leclerc, der sein Renndebüt in der Formel 1 beim Saisonauftakt 2018 in Melbourne gab. "Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, wie ich in Australien für Alfa Romeo erstmals in der Formel 1 angetreten bin."

"Das war ein ganz besonderer Moment für mich, denn damit wurde ein Traum wahr. Und dann wurde ich ja für mein zweites Jahr schon von Ferrari als Fahrer ausgewählt. Damit wurde für mich ein weiterer Traum wahr", bekennt der 27-jährige Monegasse.

Die Marke von 100 Grands Prix ist für Leclerc "natürlich ein besonderer Meilenstein", den er am Sonntag "hoffentlich mit einem besonderen Ergebnis" feiern will. Und mit Blick in die Zukunft, die für ihn bis mindestens Ende 2024 Ferrari heißt, sagt er: "Ich habe noch immer viele Träume. Einer davon ist es natürlich, Weltmeister zu werden. Ich hoffe, das wird so schnell wie möglich Realität."

Vergleich: Leclerc vs. Hamilton vs. Verstappen nach 99 Grands Prix

Wo aber steht Leclerc nach bis dato 99 Grands Prix im direkten Vergleich zu den aktuellen Platzhirschen der Szene: Lewis Hamilton und Max Verstappen? Leclerc hat bislang fünf Siege eingefahren, drei davon in der laufenden Saison 2022. Außerdem hat er 18 Poles errungen und insgesamt 23 Podestplätze erzielt.

Verstappen, seines Zeichens der jüngste Grand-Prix-Sieger, stand nach 99 Grands Prix bei sieben Siegen, einer Pole und 28 Podestplätzen. Hamilton hatte nach 99 Grands Prix schon 18 Siege, 20 Poles und 46 Podestplätze vorzuweisen.

Dazu sei allerdings gesagt, dass Hamilton in der Saison 2007 direkt bei einem Topteam, nämlich McLaren, begann. Verstappen begann seine Karriere in der Saison 2015 bei Toro Rosso. Leclerc debütierte 2018 wie bereits erwähnt bei Alfa Romeo.

Hamilton hatte in seiner Rookie-Saison 2007 direkt mit mit neun aufeinanderfolgenden Podestplätzen, darunter zwei Siegen, losgelegt. Der heute siebenmalige Weltmeister ist auch der einzige im hier betrachteten Fahrertrio, der an der Schwelle zu seinem 100. Grand Prix schon einen WM-Titel auf dem Konto hatte.