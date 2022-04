Nach mehreren schwierigen Saisons hat sich Ferrari zurück an die Spitze gekämpft und erlebt nun seine wettbewerbsfähigste Saison seit Jahren. In Bahrain feierte die Scuderia mit Charles Leclerc und Carlos Sainz einen Doppelsieg. In Saudi-Arabien musste sich die beiden nur Max Verstappen geschlagen geben.

Die Scuderia hat das eindeutig beste Auto des Teams seit dem SF71H gebaut, den Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen im Jahr 2018 fuhren. Vettel gewann damals in der ersten Saisonhälfte fünf Rennen. Nach der Sommerpause gelang es Ferrari jedoch nicht, den Anschluss an WM-Rivale Mercedes zu halten.

Ein ähnliches Szenario spielte sich bereits 2017 ab, als Vettel die WM nach den ersten zwölf Rennen anführte, um dann nach dem Sommer hinter Hamilton zurückzufallen. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto ist jedoch der Meinung, dass das Team heute besser dasteht als vor vier Jahren und dass es über die richtigen Mittel verfügt, um sein Entwicklungstempo während der Saison beizubehalten.

Binotto: Haben uns in der Entwicklung verbessert

"Ich denke, dass es nicht nur für uns, sondern für alle Teams eine Herausforderung ist, das Entwicklungsniveau über eine Saison hinweg aufrechtzuerhalten", sagt der Italiener. "Aber es stimmt, dass unsere Konkurrenten in diesem Bereich sehr stark sind."

"Sie haben sich als sehr stark erwiesen, während wir als Ferrari bei den letzten beiden Gelegenheiten, die wir in den Jahren 2017 und 2018 hatten, in der Entwicklung ein wenig an Boden verloren haben", räumt Binotto mit Blick auf die verpassten Titelchancen ein.

"Ich denke, dass wir unsere Werkzeuge für das Autodesign verbessert haben, das heißt die Windkanal-Methoden, die Prozesse und den Simulator. Und ich denke, dass wir heute viel besser vorbereitet sind als in der Vergangenheit, um auch in der Entwicklung die richtige Arbeit zu leisten", sagt der Teamchef weiter.

Budgetgrenze erfordert genau überlegte Updates

Gleichzeitig räumt Binotto ein, dass die Budgetobergrenze der Formel 1 bedeutet, dass die Teams es sich nicht leisten können, alle Entwicklungen zu erforschen, die ihnen in den Sinn kommen, sondern sie einen gezielteren Ansatz bei der Suche nach den richtigen Upgrades verfolgen müssen, um es bis Ende 2022 zu schaffen.

"Im Vergleich zu damals haben wir eine Budgetobergrenze, die das Entwicklungstempo beeinflussen wird. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, ein Schlüsselelement", so Binotto.

"Meine Sorge ist, dass wir sicherstellen müssen, dass wir die richtige Kontrolle darüber haben, weil das ein entscheidender Faktor im Kampf um Entwicklungen sein kann. Daher werde es mehrere Rennen dauern, bis Ferrari die ersten wichtigen Updates für seinen F1-75 bringen wird, blickt der Italiener voraus.

"Ich denke, es ist nicht nur eine Frage des Zeitpunkts, wann wir bereit sein werden, sondern auch - wie gesagt - eine Frage der Budgetobergrenze, um sicherzustellen, dass wir nicht alles, was wir haben, in den ersten Rennen ausgeben. Wir erwarten also keine großen Entwicklungen für das nächste Rennen in Melbourne, aber sobald wir etwas bringen können, werden wir es auf jeden Fall tun."