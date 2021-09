Monza (SID) - Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat das zweite Sprintqualifying in der Geschichte der Formel 1 gewonnen, von der Pole Position beim Grand Prix in Monza startet jedoch WM-Spitzenreiter Max Verstappen. Der niederländische Red-Bull-Pilot belegte am Samstag im Kurzrennen über 18 Runden den zweiten Platz hinter Bottas. Der Finne wird im Rennen am Sonntag (15.00 Uhr MESZ/Sky und RTL) wegen eines Motorenwechsels ans Ende des Feldes strafversetzt.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton im zweiten Mercedes wurde nach einem Fehlstart Fünfter und startet am Sonntag damit von Rang vier. Die erste Startreihe komplettiert dann der Australier Daniel Ricciardo im McLaren.

Bottas, Verstappen und Ricciardo verdienten sich als die drei Bestplatzierten im neuen Format zudem Punkte in der Fahrerwertung (3-2-1). Verstappen baute damit den Vorsprung auf Hamilton auf fünf Punkte aus. Sebastian Vettel im Aston Martin belegte den zwölften Platz, Mick Schumacher musste sich im Haas mit dem 19. Rang begnügen.

An normalen Rennwochenenden dienen drei freie Sessions am Freitag und am Samstagvormittag zur Vorbereitung auf das gewöhnliche Qualifying. In Monza kommt das neue Sprintformat zum zweiten Mal zum Einsatz, die Premiere hatte es in Silverstone gegeben.