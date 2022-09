München - Die Formel-1-Saison 2022 ist nach der Sommerpause wieder in vollem Gange. Der Funkverkehr zwischen den Fahrern, Ingenieuren und Team-Bossen hilft dabei nicht nur Zusammenhänge und Situationen besser zu verstehen, sondern garantiert auch den ein oder anderen Lacher.

ran zeigt die besten, lustigsten und skurrilsten Funkverkehr-Konversationen zwischen den Piloten und ihrem Kommandostand - Unterhaltungswert garantiert:

Großer Preis der Niederlande in Zandvoort:

Lewis Hamilton hätte in Zandvoort vielleicht um den Sieg mitfahren können. Ein Strategiefehler seines Teams sorgte jedoch dafür, dass der siebenmalige Weltmeister am Ende nicht einmal auf dem Podium stand.

Während einer Safety-Car-Phase kurz vor Schluss holten sich fast alle Fahrer aus dem vorderen Drittel des Feldes neue Reifen an der Box ab, Mercedes entschied sich jedoch dazu Hamilton weiter auf seinen bereits gebrauchten Pneus fahren zu lassen. Ein Fehler. Nach dem Restart wurde der Brite nicht nur von Max Verstappen und Teamkollege George Russell überholt. Er musste auch noch Ferrari-Pilot Charles Leclerc ziehen lassen und sich am Ende mit Platz vier begnügen.

Über Funk ließ der 37-Jährige seinem Frust freien Lauf und polterte in Richtung seines Teams: "Ich kann nicht glauben, dass ihr mich so in die Scheiße geritten habt. Ich kann euch gar nicht sagen, wie angepisst ich bin!" Nach dem Rennen entschuldigte sich Hamilton aber schon wieder für seinen Ausraster. "Es war, als hätte ich für eine Sekunde den Verstand verloren", erklärte er.

lewis hamilton is ALONE pic.twitter.com/hMWLGLnDss — sizzy (@georgesarhcive) September 4, 2022

Großer Preis von Spanien in Barcelona:

Zu Beginn der Saison lief beim amtierenden Weltmeister Max Verstappen nicht unbedingt alles rund. Beim Saisonauftakt in Bahrain streikte sein Wagen und auch in Barcelona gab es Probleme, weil das DRS nicht funktionierte.

Der Niederländer funkte seinen Kommandostand an und machte seinem Ärger Luft: "Wir schaffen es nicht einmal, dass das *** DRS funktioniert. Unglaublich!" Sein Renningenieur antwortete, dass es möglich sein könnte, dass Verstappen das DRS selbst wieder geschlossen hatte.

Doch der 23-Jährige hatte auch darauf eine Antwort parat und erklärte: "Weil ich 50-mal drücken muss, bevor es sich öffnet."

Max Verstappen hits DRS button 20 times on Barcelona straight pic.twitter.com/iyYcjbAbZ1 — NeedForSpeedz (@ForSpeedz) May 26, 2022

Großer Preis von Ungarn auf dem Hungaroring:

Auch Verstappens Teamkollege Sergio Perez sorgte in dieser Saison über den Funk bereits für einen Lacher. Der Mexikaner musste während der Fahrt auf dem Hungaroring dreimal laut niesen. Nachdem ihm das Team über den Funk Gesundheit wünschte, stellte der Mexikaner fest: "Ich bin wohl auf etwas allergisch an diesem Ort."

