München - Eigentlich lief der Große Preis von Brasilien für Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton famos. In seinem Mercedes konnte er sich von Startplatz zehn vorarbeiten und am Ende einen ungefährdeten Sieg vor seinem ärgsten WM-Rivalen Max Verstappen einfahren. Dennoch hatte der Brite auch nach dem Grand Prix Grund, um sich zu ärgern.

So leitete die FIA eine Untersuchung gegen den siebenmaligen Formel-1-Champion ein, weswegen sich Mercedes erneut vor den Rennkommissaren verantworten musste.

Zur Last gelegt wurde dem 36-Jährigen, dass er sich frühzeitig, bereits in seiner Auslaufrunde abgeschnallt hatte. Für die Stewards Grund genug, um eine Geldstrafe in Höhe von 5.000 Euro zu verhängen, sowie 20.000 Euro zur Bewährung.

Hamilton verkürzt Rückstand auf Verstappen

"Auch wenn die Stewards den Drang zum Jubeln verstehen können, ist es grundsätzlich gefährlich, den Gurt zu öffnen, während das Auto in Bewegung ist", hieß es in der Begründung. So sei Hamilton kein gutes Vorbild für die Nachwuchsfahrer gewesen.

Für den Sportler war es bereits die dritte Strafe an nur einem Renn-Wochenende. Bereits vor dem Grand Prix wurde ihm aufgrund eines neuen Motors eine Startplatzstrafe über fünf Plätze für das Rennen aufgebrummt. Weil nach dem Qualifying am Freitag zudem Unregelmäßigkeiten an seinem Heckflügel festgestellt wurden, wurde er disqualifiziert und musste im Sprint am Samstag vom letzten Platz starten.

Unterkriegen lassen hat sich der Brite davon aber nicht. Durch seinen Sieg hat er den Rückstand auf Verstappen in der WM-Wertung auf 14 Zähler verkürzt.

