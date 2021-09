Köln (SID) - Max Verstappen geht als leichter Wettfavorit in sein Formel-1-Heimspiel in Zandvoort. Der Red-Bull-Pilot wird beim Großen Preis der Niederlande bei Sportwettenanbieter bwin mit einer Siegquote von 2,00 notiert, Weltmeister Lewis Hamilton werden etwas schlechtere Chancen ausgerechnet (2,30). Der Mercedes-Pilot führt das WM-Klassement mit drei Punkten Vorsprung auf Verstappen an.

Alle übrigen Piloten wären für Wettspieler bereits ziemlich lohnende Sieger: Auf Rang drei der Quotenliste folgen die beiden Teamkollegen Sergio Perez (Red Bull) und Valtteri Bottas (Mercedes) - jeweils mit einer Siegquote von 17.00.