München - Ein Wochenende zum Vergessen. Ferraris Doppel-Ausfall in Baku war der bisherige Tiefpunkt der bisherigen Scuderia-Saison. Mittendrin Charles Leclerc, der seine Titelhoffnungen immer weiter in die Ferne rücken sieht - und seit neuestem auch noch einen unrühmlichen Rekord hält.

Beim Grand Prix von Aserbaidschan stand der Monegasse das 15. Mal in seiner Karriere auf der Pole. Allein in dieser Saison startete er in sechs Rennen ganz vorne. Mit insgesamt nur vier Karrieresiegen ist er jetzt der Fahrer mit den wenigsten Siegen gemessen an seinen Pole Positions.

Dabei begann das Rennjahr 2022 vielversprechend für den 24-Jährigen. Auftaktsieg in Bahrain, Zweiter in Dschidda und in Melbourne gab es Sieg Nummer zwei. Anschließend ging es jedoch steil bergab.

Pleiten, Pech und Pannen

Baku war bereits der dritte Aussetzer in Folge. Während Teamkollege Carlos Sainz vor allem mit sich und fahrerischen Fehlern zu kämpfen hatte, konnte Leclerc bis auf einen kleinen Patzer in Italien wenig für sein Schicksal. In Spanien stoppte ihn ein technischer Defekt an seinem SF-75, in Monaco ließ ihn sein Team mit einem strategischen Fehler im Stich. Am Sonntag war es erneut das Auto, das dem Monegassen einen Strich durch die Rechnung machte.

"Ich finde gerade nicht die richtigen Worte, um das zu beschreiben. Es ist sehr enttäuschend", bemäkelte er nach dem Rennen. "Jeder Ausfall ist hart, aber das war jetzt die dritte Enttäuschung in Folge."

Auch Teamchef Mattia Binotto fehlten nach dem Doppelausfall die Worte: "Das bereitet uns definitiv Sorgen. Wir haben schon darüber gesprochen, bevor wir nach Baku gekommen sind, dass Zuverlässigkeit ein Schlüsselfaktor ist. Wir haben im Winter einiges gepusht, um das Auto zu verbessern, jetzt zeigt uns das, dass wir immer noch keine hundertprozentige Zuverlässigkeit haben."

Insgesamt fielen am Rennsonntag sogar vier von Ferrari motorisierte Boliden mit technischen Problemen aus, aucj Kevin Magnussen (Haas) und Guanyo Zhou (Alfa Romeo) kamen nicht ins Ziel. "Ich weiß nicht, ob es bei allen drei Autos das gleiche Problem war oder ob es bei allen drei Autos unterschiedliche Probleme gab", zeigte sich Leclerc nach dem Rennen aber ebenso fragend wie sein Teamchef.

Leclerc wird von Ferrari im Stich gelassen

Neben den allgegenwärtigen größeren Probleme der Scuderia schmerzen vor allem die Punktverluste. Max Verstappen im Red Bull nutzte die schwache Performance der Ferrari in den letzten Wochen eiskalt aus und gewann vier der vergangenen fünf Rennen, Teamkollege Sergio Perez holt seinen ersten Saisonsieg in Monaco. Charles Leclerc konnte währenddessen nur tatenlos zusehen, wie er in der Weltmeisterschaft durchgereicht wurde. Verstappen liegt nach Baku 34 Punkte vor dem Monegassen, selbst Perez hat seit dem Wochenende 13 Zähler Vorsprung auf Leclerc.

Dass Leclerc dabei im Vorfeld des Rennens und auch währenddessen oft der schnellste Fahrer im Feld war, rückt ins Hintertreffen. Vier Poles in Folge sprechen eine deutliche Sprache. Aber für das Qualifying alleine gibt es mit Ausnahme der Sprintrennen keine Punkte. Viel mehr kann der 24-Jährige für die Scuderia eigentlich nicht tun - aber sein Team lässt ihn seit Wochen im Stich. Für das nächste Rennen in Kanada könnte ihm sogar eine Grid-Strafe drohen, sollten an seinem Auto Teile getauscht werden müssen.

Denn aufgrund der vielen Ausfälle fährt Leclerc bereits jetzt bei allen Hauptelementen der Power Unit am Limit. "Wir müssen erstmal schauen, was passiert ist und dann nach Antworten suchen. Ich weiß noch nicht genau, was nötig ist. Wenn wir etwas austauschen müssen, werden wir es tun", sagte Binotto. Eine Strafe im Vorfeld des Rennens würde definitiv ein Ende von Leclercs Pole-Serie bedeuten.

Ferrari verspielt bereits jetzt Titelhoffnungen

Mittlerweile zieht Ferrari mit seiner Unbeständigkeit auch den Unmut des eigenen Fahrers auf sich. Bereits nach Barcelona merkte Leclerc an, dass sich das Team solch einen Ausfall nicht nochmal erlauben könne. Nach dem Heim-GP in der Emilia Romagna wurde er schon deutlicher: "Manchmal können Fehler passieren, aber heute sind uns zu viele unterlaufen. Das darf nicht passieren. Ich habe an diesem Wochenende alles getan, damit alles passt."

Leclercs Frust ist verständlich. Nach zwei Saisons, in denen er konkurrenzlos hinterherfuhr, hätte der Monegasse in diesem Jahr die Chance, ein Wörtchen um den Titel mitzureden. Aber das Vertrauen ins Team und ins Auto scheint gerade zu schwinden. Die Situation mit Ferrari und Leclerc erinnert immer mehr an 2017 und 2018, als der Scuderia mit Sebastian Vettel im Titelkampf die Zuverlässigkeit abhanden kam.

Ferrari dominiert den Samstag, Red Bull den Sonntag

Das Team von Mattia Binotto muss den Ferrari zwingend zuverlässiger machen. Mit Charles Leclerc ist der Fahrer an Bord, der nach 15 Jahren den ersten Fahrertitel seit Kimi Räikkönen gewinnen kann. Das hat der Monegasse trotz seines negativ angehauchten Rekordes bewiesen. Sechs Pole Positions in den ersten acht Rennen waren eine Ansage an die Konkurrenz.

Wenn die Scuderia es hinbekommt, dass der Wagen bis zum Rennende durchhält, kann auch Leclerc wieder um die Weltmeisterschaft mitfahren. Max Verstappen sagte bereits nach Australien, dass er 45 Rennen bräuchte, um den Rückstand auf seinen Konkurrenten einzuholen - benötigt hat er nur drei.

Vor der Sommerpause bleiben Leclerc noch fünf Grand Prix, um die Resultate der vergangenen Woche wiedergutzumachen.

Der Monegasse muss dafür aber hoffen, dass sein Team ihm ein Auto bereitstellt, dass nicht nur samstags, sondern auch am Sonntag funktioniert.

