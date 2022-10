Austin - Die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz haben am ersten Trainingstag der Formel 1 in Austin einen guten Ersteindruck hinterlassen.

Leclerc sorgte im zweiten Training in 1:36,810 Minuten für die Bestzeit des Tages. Sainz (1:36,857) war im ersten Training ähnlich schnell unterwegs gewesen.

Allerdings waren die Zeiten insgesamt schwer vergleichbar.

Formel 1: Reifentests im zweiten Training

Im zweiten Training stand der erste von zwei Pirelli-Reifentests auf dem Programm. Dabei wurden Prototypen für 2023 ausprobiert. Schnelle Runden waren für die meisten Fahrer wie Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) nicht mehr möglich.

Verstappen war mit seiner schnellsten Runde im ersten Training etwa drei Zehntelsekunden langsamer als Leclerc, der zunächst ausgesetzt hatte und deshalb einen Teil der zweiten Session auf den gewohnten 2022er-Reifen bestreiten durfte.

Mick Schumacher und Sebastian Vettel solide

Mick Schumacher, der um seinen Verbleib beim Haas-Team kämpft, fuhr wie auch Sebastian Vettel im Aston Martin solide.

Ambitionen für das Rennen am Sonntag (ab 21.00 Uhr im Liveticker) hat Verstappen trotz des zweiten Titelgewinns genug. Mit einem Sieg würde er Red Bull den Triumph in der Konstrukteurs-WM bescheren. Zudem würde der Niederländer den Rekord für die meisten Siege in einer Saison von Michael Schumacher und Vettel (beide 13) egalisieren.

Giovinazzi crasht im Haas

Im ersten Training hatten vier Teams das Personal im Cockpit für einen Rookie-Test getauscht. Robert Schwarzman ersetzte Leclerc, zudem drehten Alex Palou (McLaren/für Daniel Ricciardo), Theo Pourchaire (Alfa Romeo/Valtteri Bottas) und Logan Sargeant (Williams/Nicholas Latifi) Runden auf dem Circuit of the Americas. Die Youngster erledigten ihre Aufgaben souverän, stachen allerdings auch nicht hervor.

Bei Haas kam zunächst der frühere Formel-1-Stammpilot Antonio Giovinazzi für Kevin Magnussen zum Einsatz. Der Italiener landete nach wenigen Minuten in der Bande.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.