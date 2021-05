Köln (SID) - Mercedes sieht in seinem Formel-1-Engagement keinen Widerspruch zum Klimaschutz - im Gegenteil. "Die Formel 1 ist ein tolles Testlabor, um CO2-Neutralität weiter zu üben", sagte Daimler-Vertriebschefin Britta Seeger im Gespräch mit der Wochenzeitung Die Zeit. So kämen viele Ideen aus der Formel 1 später in der Serienproduktion zum Einsatz, der Motorsport helfe auf der Suche nach Lösungen für die batterieelektrische Welt.

"Insofern die klare Antwort: Hoffentlich bleibt Mercedes noch lange in der Formel 1 und Formel E", sagte Seeger. Sie selbst fahre auch zunehmend elektrisch, die "Reichweitenangst" von früher habe sie überwunden: "Ich passe Geschwindigkeiten an und plane meine Stopps. Dann gibt es mal einen längeren Espresso, und die Fahrt geht weiter."