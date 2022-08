München - Wie sieht die Zukunft von Daniel Ricciardo aus?

Seitdem klar ist, dass es für den Australier bei McLaren nach der Saison nicht mehr weitergeht, wird nicht nur im Fahrerlager mächtig spekuliert. Eine Rückkehr zu Alpine wird als heiße Option gehandelt, auch ein Jahr Auszeit ist nicht ausgeschlossen.

Und die Gerüchteküche brodelt weiter. So wird gemunkelt, dass auch ein Wechsel zu Haas möglich ist. Dort würde der 33-Jährige Mick Schumacher ersetzen. Wie aber steht man bei dem US-Rennstall zu Ricciardo?

"Alle meinen, jetzt, wo Daniel frei ist, müssen wir ihn nehmen. Vielleicht wollen wir Daniel gar nicht! Warum glaubt ihr, dass er McLaren verlässt? Wir müssen da ein bisschen vorsichtig sein", erklärte Teamchef Günther Steiner auf einer Pressekonferenz am Rande des Belgien-GP.

Haas-Teamchef Günther Steiner gibt Kontakt zu

Zwar sei laut dem Südtiroler grundsätzlich "jeder Fahrer", der auf dem Markt verfügbar ist, von Interesse, auf der Kandidatenliste für den Platz neben Kevin Magnussen stehen aber "vier oder fünf Leute".

Und weiter: "Heutzutage ist es ja nicht mehr so, dass 20 Fahrer mit einer Superlizenz rumlaufen, die für so einen Job in Frage kommen. Die Liste ist nicht endlos lang."

Dennoch gibt Steiner zu, dass Ricciardo zu den möglichen Kandidaten zählt – und es gibt sogar Kontakt. So habe man Textnachrichten ausgetauscht, "aber nicht mehr, seit er McLaren verlassen hat". Geschrieben habe man dagegen "ein paar Wochen davor. Es ist mein Job auf dem neuesten Stand zu sein, was in der Branche los ist. Das machen alle Teamchefs so", formulierte er weiter.

"Ich habe keine Ahnung, was Daniel jetzt vorschwebt. Ich lese die gleichen Medienberichte wie ihr und habe auch nicht mehr Informationen. Ich weiß nicht, was seine Pläne sind. Und ich bin auch nicht in Eile, Gespräche zu führen. Er muss selbst überlegen, was er will, und wenn er Interesse hat, wird er mir eine Nachricht schreiben", so Steiner.

Daniel Ricciardo als Nachfolger von Mick Schumacher?

Eine Entscheidung soll derweil im September fallen. Dann kommt Teambesitzer Gene Haas zu den Rennen nach Zandvoort und Monza. Neben Ricciardo und Schumacher ist unter anderem auch Antonio Giovinazzi im Gespräch.

Übrigens: Bei Renault, heute Alpine, bekam Ricciardo einst 25 Millionen US-Dollar Gage, bei McLaren rund die Hälfte. Für Haas wäre dies wohl deutlich zu viel. "Wenn du sonst kein Cockpit hast, ist dein Gehalt normalerweise niedriger", kann Steiner nur schmunzeln.

