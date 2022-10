Daniel Ricciardo wird eine Ausszeit in der Formel 1 einlegen und 2023 nicht in der Meisterschaft fahren. Das erklärte der aktuelle McLaren-Pilot am Rande des Grand Prix von Japan in Suzuka, nachdem Alpine am frühen Samstagmorgen die Verpflichtung von Pierre Gasly bekanntgegeben hatte.

Auf eben jenes Alpine-Cockpit hatte auch Riccardo spekuliert, doch nachdem er dort nicht zum Zuge kommt, gibt er nun zu: "Ich denke, die Realität ist, dass ich 23 nicht in der Startaufstellung sein werde."

Dem Australier war allerdings bereits vor der heutigen Verkündung bewusst, dass er bei seinem früheren Team nicht die erste Wahl sein würde. "Ich wusste, dass sie schon eine Weile im Gespräch waren und dass sie sehr an Pierre interessiert waren. Sagen wir, ich war darauf vorbereitet, und es war keine Überraschung", so Ricciardo. "Wir haben versucht, uns damit zu arrangieren und herauszufinden, wie es weitergeht."

Aktuell gibt es noch zwei freie Cockpits für die Formel-1-Saison 2023 - bei Williams und Haas. Erster Kandidat bei Williams ist Nachwuchsfahrer Logan Sargeant, sofern er nach Abschluss der Formel-2-Saison die Kriterien zum Erhalt der Superlizenz erfüllt. Bei Haas scheint mittlerweile Nico Hülkenberg der aussichtsreichste Kandidat zu sein. Auch Mick Schumacher und Antonio Goivinazzi dürfen sich beim US-Team noch Chancen ausrechnen.

Somit bleibt Ricciardo nach der Trennung von McLaren außen vor. Allerdings will der Australier seine Karriere noch nicht für beendet erklären, sondern hofft auf eine Rückkehr im Jahr 2024. "Der Plan ist natürlich, weiterhin in der Formel 1 zu fahren. Ich würde sagen, dass ich meine Formel-1-Karriere jetzt erst einmal ein wenig pausieren muss, so wie ich es sehe."

Starts in einer anderen Rennserie nach dem Vorbild von Alexander Albon, der 2021 ein Übergangsjahr in der DTM eingelegt hatte, sind für Ricciardo aktuell eher keine Option. "Sicher, es könnten sich Möglichkeiten ergeben, etwas davon zu machen, aber wenn ich das Gefühl habe, dass es von meinem Ziel abweicht, dann werde ich immer noch sagen, dass es nicht wirklich das ist, wonach ich suche", sagt er.

"Die Wahrheit ist, dass ich geistig noch nicht so weit bin. Ich bin immer noch so engagiert bei der Sache, und ich denke, ein bisschen Zeit oder eine Auszeit wird mir wahrscheinlich gut tun", meint der Australier. "Also würde ich das wahrscheinlich nutzen, anstatt zu versuchen, in etwas anderes einzusteigen und mich mit einer anderen Kategorie zu beschäftigen."