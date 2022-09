München - Nyck de Vries hat beste Chancen auf ein Formel-1-Cockpit im nächsten Jahr. Der Niederländer fuhr bei seinem Formel-1-Debüt im Williams auf Platz neun und ging als großer Gewinner aus dem Rennen in Monza hervor. Und damit sorgt der 27-Jährige für mächtig Wirbel in der "Silly Season".

Mercedes-Teamchef Toto Wolff machte der Konkurrenz bei "Sky" gleich mal eine Ansage: "Wenn ihn nicht einer von denen, die noch einen Sitz frei haben, aufschnappt, verstehe ich die Welt nicht mehr. Was mehr muss er tun, als die Leistung zu erbringen, die er heute gezeigt hat?"

De Vries selbst bleibt dagegen bodenständig und meint: "Wir leben in einer schnelllebigen Welt und es kommt nicht nur auf Erfolge an. Aber niemand kann mir das nehmen, und zwar egal, ob ich in Zukunft hier dabei bin oder nicht. Ich kann mit Stolz auf mein Debüt in der Formel 1 zurückschauen. Es hat Spaß gemacht."

Aktuell sind noch fünf Plätze für die Saison 2023 zu haben: Bei Williams, Haas, Alfa Romeo, AlphaTauri und Alpine. Der Formel-1-Debütant scheint nach seinem Auftritt nun bei Williams die besten Chancen zu haben. Gleichzeitig würde dadurch Nicholas Latifi vor dem Aus stehen.

Bitter wäre diese Entwicklung auch für Mick Schumacher, der zuletzt auch mit einem Cockpit bei Williams in Verbindung gebracht wurde. Damit würde sich für den aktuellen Haas-Piloten eine weitere Türe schließen.

Nyck de Vries: Traumdebüt als Formel-1-Pilot in Monza

"Die zurückliegenden 24 Stunden waren einfach traumhaft", fasste de Vries seinen Arbeitstag in Italien zusammen. Dabei begann das irre Wochenende des niederländischen Top-Talents bereits am Samstag. Kurzfristig musste de Vries bei Williams für Alex Albon, der aufgrund einer Blinddarmreizung ausfiel, einspringen. Eine große Chance, die der Niederländer zu nutzen wusste.

"Er hat das so professionell gemacht, als hätte er nie was anderes gemacht. Man hat ihm keine Nervosität angespürt", lobte ihn Teamchef Jost Capito bei "Sky". Nach Platz acht im Qualifying behauptete sich der Ersatzfahrer auch im Rennen und holte im derzeit schwächsten Formel-1-Auto zwei WM-Punkte. Zum Vergleich: Mercedes-Pilot George Russell benötigte zwei Jahre um im Williams zu punkten, de Vries gelang das gleich bei seinem Debüt. Latifi übrigens in dieser Saison noch gar nicht.

Nach dem Rennen waren den Lobeshymnen keine Grenzen gesetzt.

Capito nannte es ein "fantastisches" Auftreten des 27-Jährigen, denn er sei "nicht nur absolut schnell" gewesen, sondern habe auch "alles absolut fehlerfrei" hingekriegt. Wolff war bei "Sky" ebenfalls beeindruckt: "Er steigt in die Kiste ein im dritten Freien Training, qualifiziert sich vor seinem Teamkollegen und fährt mal eben lässig in die Punkte. Das ohne Training - richtig gut." Darüber hinaus wurde de Vries von den Fans zum Fahrer des Tages gewählt.

Nyck de Vries: Kein Unbekannter in der Formel 1

Der Mercedes-Ersatzfahrer wird schon länger als potenzieller Kandidat in der Formel 1 gehandelt. Mit seinem WM-Titel in der Formel E in der vergangenen Saison setzte er bereits ein Highlight. Umso verwunderlicher war es, dass er zu dieser Saison noch kein Cockpit in der Königsklasse des Motorsports erhielt. Er blieb als Ersatzmann aber stets im Dunstkreis, absolvierte Trainings für Williams, Mercedes und Aston Martin.

Nun folgte der erste Renneinsatz. Keine Frage: Seine Chancen auf weitere Einsätze dürften deutlich gestiegen sein.

