Köln (SID) - Trainer Steffen Baumgart trifft mit dem 1. FC Köln am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga auf seinen ehemaligen Klub Union Berlin. Baumgart spielte von 2002 bis 2004 für die Köpenicker und verfolgt die Geschehnisse im Berliner Osten weiterhin genau. Anstoß im Rhein-Energie-Stadion ist um 17.30 Uhr. Bereits ab 15.30 Uhr spielt Hertha BSC gegen Bayer Leverkusen, um 19.30 Uhr empfängt Greuther Fürth Eintracht Frankfurt.

Der Kampf um die Fahrer-WM in der Formel 1 geht in die nächste Runde. Beim 18. Saisonlauf in Mexiko-Stadt möchte Seriensieger Lewis Hamilton wieder die Führung übernehmen. Herausforderer Max Verstappen liegt aktuell mit zwölf Punkten vorn, im Rennen startet er hinter den beiden Mercedes von Platz drei. Start in Mexiko ist um 20.00 Uhr.

In Düsseldorf steht der Tag des Handballs an. Dabei treten sowohl die runderneuerte Männer- als auch die Frauen-Nationalmannschaft zu Länderspielen an. Den Anfang machen die U20-Junioren ab 12.30 Uhr gegen Ungarn. Ab 15.00 Uhr spielen die Herren zum zweiten Mal nach Freitag gegen Portugal. Das Frauen-Spiel gegen Russland bildet ab 17.30 Uhr den Schlussakkord des Spektakels und gilt als wichtiger Gradmesser vor der WM im Dezember.