München – Die Formel 1 geht 2026 mit einem neuen Motoren-Reglement in eine neue Zukunft – mit Rückkehrer Honda? Das hat der Autobauer zumindest nicht ausgeschlossen.

"Die Formel 1 ist die Königsklasse im Motorsport. Wir haben daher immer ein Auge darauf, was in der Formel 1 passiert", sagte Koji Watanabe, der Präsident der Honda-Sportabteilung HRC, zuletzt im Rahmen des elften Saisonrennens in Spielberg.

Honda hat der Königsklasse nach der Saison 2021 den Rücken gekehrt, wenn auch nicht komplett. Als Ausrüster von Red Bull Racing und AlphaTauri sind die Japaner noch bis 2025 an Bord, die beiden Rennställe setzen die Honda-Motoren in Eigenregie ein.

Hondas eigene Ziele haben Priorität

Intern habe man nichts besprochen, was die Saison 2026 angehe, sagte Watanabe. "Es gibt keinen Plan. Aber: Die Türe ist nicht zu."

Denn die Formel 1 bewegt sich in Richtung CO2-Neutralität, Honda gehe in die gleiche Richtung, so Watanabe: "Wir müssten mit der Formel 1 also nicht von diesem Vorhaben abweichen", so der Japaner, der bei einem neuen Formel-1-Programm unter diesen Bedingungen "eine gute Gelegenheit" erkennt.

Parallel dazu müsste aber klar sein, dass die Honda-Ziele, "die Massenproduktion von Straßenwagen und die CO2-Neutralität", erreicht werden, stellte Watanabe klar: "Das hätte weiterhin Priorität."

Erst dann könne man die Formel 1 in Erwägung ziehen. Einen theoretischen Zeitplan gibt es laut Watanabe auch: "Wenn wir 2026 in die Formel 1 zurückkehren wollen, brauchen wir wahrscheinlich eine Entscheidung in den nächsten ein bis eineinhalb Jahren."

