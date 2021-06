München - Der Vergleich hat es in sich.

Denn es gibt genug Menschen, für die Ayrton Senna unantastbar ist. Die Legende, der Größte, der beste Formel-1-Fahrer der Geschichte. Mit Abstand. Deutlichem Abstand.

Doch es gibt inzwischen auch vermehrt Menschen, die Max Verstappen mit Senna vergleichen, den Niederländer auf eine Stufe mit dem 1994 verstorbenen Brasilianer stellen. Oder ihn auf einem sehr guten Weg dorthin sehen.

Dazu gehören auch Verantwortliche von Honda, dem Motorenpartner von Red Bull Racing, dem Team von Verstappen.

Es geht nicht nur um Talent

Verantwortliche, die es wissen müssen, die schon mit Senna zusammengearbeitet haben, die beim jungen, wilden und ungezügelten Verstappen den jungen Senna vor sich sehen. Auch anhand der rohen Daten.

Oder aber Gerhard Berger. Er war früher Teamkollege und Freund von Senna, und er ist ein Fan von Verstappen. "Vom rohen Talent steht Max Verstappen wahrscheinlich über allen", lobte der heutige DTM-Chef Gerhard Berger bei "Sport1".

Aber: Es geht nicht nur um Talent, den puren Speed, das reine Können. Es geht um weitaus mehr. Rennintelligenz. Teamfähigkeit. Das Gesamtpaket, wie Berger es nennt. Auf und abseits der Strecke.

In der Hinsicht war zum Beispiel Michael Schumacher führend. Wie Ferrari mit ihm als Fahrer eine ganze Ära prägte, lag zu einem Großteil auch an ihm, an seinen Führungsqualitäten. Verstappen erinnert auch an Schumacher, denn der Niederländer zerstört seine Teamkollegen ähnlich wie der Rekordweltmeister. Oder eben Senna.

Auf dem richtigen Weg

Verstappen zeigt in dieser Saison, dass er auf dem richtigen Weg ist. Dass er reifer und damit reif für den Titel geworden ist. Keine Harakiri-Aktionen mehr, bedachtes Abwägen, wie beim Start in Baku zum Beispiel, als das die bessere Alternative war. Aggressive Aktionen wie beim Start in Monaco, als klar war, dass dies rennentscheidend sein kann.

Und unwiderstehliches Zurechtlegen und Vernaschen des Gegners, wie er es in Frankreich gegen Lewis Hamilton getan hat.

Keine Frage: Ein titelfähiges Gesamtpaket benötigt auch das richtige Auto. Der Red Bull kann es in dieser Saison mit Mercedes aufnehmen. Und in Kombination mit einem Verstappen, der den nächsten Schritt in seiner Karriere macht, der dabei ist, die entscheidende Nuance zur absoluten Weltklasse zu finden, kann das zum großen Wurf reichen.

Zum Titel. Es wäre der erste für Verstappen, der gerade einmal 23 Jahre alt ist, was auch gerne mal vergessen wird.

Genug Zeit also, um dem Vergleich mit Senna gerecht zu werden. Denn der hat es immer noch in sich.

