Was in den Jahren 2014 bis 2021 zum Standard-Repertoire der Formel 1 gehörte, ist mittlerweile eine Rarität geworden: Zwei Mercedes-Fahrer auf dem Podium am Ende eines Formel-1-Rennens.

Zwar stand auf dem Treppchen des Spanien-Grand-Prix mit Max Verstappen erneut ein Fahrer des dominierenden Teams Red Bull, allerdings ist das Update-Paket der Silberpfeile nun auch auf der Strecke sichtbar, nachdem Teamchef Toto Wolff in Monaco beinahe der Verzweiflung nah war.

Horner erkennt Mercedes-Fortschritte an - ist aber noch sorglos

Das musste auch RB-Teamchef Christian Horner neidlos anerkennen. "Sie haben einen großen Schritt gemacht mit ihren Upgrades. Das war erwartbar, sie haben auf allen Ebenen hohe Qualität im Team", sagt Horner.

Sorgen wollte ihm das Ergebnis aus Barcelona jedoch nicht machen. "Wir haben ja auch noch das ein oder andere Update in der Pipeline", kündigte er an.

"Und am Ende", sagte er mit einem verschmitzten Lächeln, "waren die Mercedes doch 24 Sekunden hinter Max..."