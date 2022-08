Formel 1

F1: Hat Piastri gar keinen gültigen F1-Vertrag mit Alpine?

Supertalent Oscar Piastri will in der kommenden Formel-1-Saison nicht für Alpine an den Start gehen, obwohl er bereits als Fahrer bekannt gegeben wurde. Jetzt macht jedoch ein Bericht die Runde, wonach Piastri gar keinen gültigen Vertrag habe.