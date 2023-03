Formel E

Power Ranking vor Sao Paulo E-Prix: Die Top 10 der Fahrer

Am Wochenende steht der sechste Lauf der Formel E-Saison an. Die Piloten zieht es dieses Mal nach Brasilien. Wir übertragen die Sessions aus Sao Paulo wie gewohnt im Livestream. Das Rennen am Samstag ab 17:30 live auf ProSieben. Vorab schauen wir uns die formstärksten Fahrer an.