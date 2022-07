München - Trotz seines Aufschwungs mit den ersten WM-Punkten sieht Haas-Pilot Mick Schumacher das Treppchen in einem Formel-1-Rennen noch weit entfernt.

"Ein Podium wäre natürlich klasse. Aber ich glaube nicht, dass wir eine Chance haben, wenn es ein normales Rennwochenende ist", sagte Schumacher im Interview mit "Sky".

Haas zuletzt mit Top-10-Speed

Schumacher war mit einem achten Platz in Silverstone in seiner zweiten Saison in der Königsklasse erstmals in die Punkte gefahren, eine Woche später ließ er in Österreich direkt einen sechsten Rang folgen. Auch Teamkollege Kevin Magnussen sammelte an beiden Rennwochenenden Punkte für das Team.

"Ich habe sehr viel Spaß gehabt", versicherte der 23-Jährige, der möglichen Updates an seinem Haas-Boliden positiv gegenübersteht:

"Ich bin mir sicher, dass uns die Upgrades, die wir bringen werden, noch ein Stück weiter nach vorne bringen werden. Und wenn es nicht so sein sollte, haben wir immer noch ein Paket, das gut läuft", so ein gut gelaunter Schumacher.

