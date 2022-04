Hamburg - Mick Schumacher erinnert sich vor seinem Debüt beim Großen Preis von Australien an gemeinsame Momente mit seinem Vater Michael auf dem fünften Kontinent.

"Ich war schon mit meinem Vater hier und habe ihm beim Rennen in Melbourne zugeschaut. Das war wirklich cool", sagte Mick Schumacher: "Ich freue mich darauf, die Strecke und auch die Stadt kennenzulernen."

Schumacher bei Krokodil-Fütterung

Der 23-Jährige ist nach seinem schweren Qualifying-Unfall in Saudi-Arabien wieder im Haas-Rennwagen am Start und schaute sich auch schon etwas die Umgebung an. Er nahm an einer Krokodil-Fütterung durch den Sohn des legendären "Crocodile Hunter" Steve Irwin teil - doch sein Hauptfokus liegt auf dem Albert Park Circuit.

Dort hält der siebenmalige Weltmeister Michael Schumacher noch immer den Rundenrekord mit 1:24,125 Minuten, erreicht mit einem Ferrari von 2004. "Ich konnte das Auto fahren und es ist großartig", sagte Mick Schumacher. Die aktuellen Modelle sehen seinem Empfinden nach dem damaligen Modell durchaus ähnlich.

