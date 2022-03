Red Bull heißt der "Sieger" der Wintertestfahrten der Formel 1 2022. Max Verstappen hat sich am letzten Testtag in Bahrain die schnellste Zeit und damit auch die Spitzenposition gesichert. Rund 20 Minuten vor dem Ende schnappte sich der Niederländer in 1:31.973 Minuten die Bestzeit von Charles Leclerc und unterbot den Ferrari-Piloten dabei um knapp eine halbe Sekunde.

Die Scuderia unterstreicht damit ebenfalls ein letztes Mal ihre gute Form vor dem Saisonauftakt in Sachir am kommenden Wochenende. Mit George Russell (3./+0,344) im Mercedes war auch das dritte der vermeintlichen Spitzenteams vorne mit dabei.

Doch wer bei Saisonauftakt das schnellste Auto haben wird, ist weiterhin unklar. "Lesen Sie nicht allzu viel aus diesen Zeiten heraus", mahnt Ferrari-Teamchef Mattia Binotto laut 'auto motor und sport'. "Jeder versucht sein wahres Potenzial zu verbergen. Unserem Gefühl nach wird alles ganz eng."

Lewis Hamilton hatte am Mittag bereits versucht, die Favoritenrolle von sich wegzuschieben. Der siebenmalige Weltmeister sieht Mercedes aktuell hinter Ferrari und Red Bull und nicht aus eigener Kraft siegfähig.

Einzig bei Red Bull geht man bislang ziemlich offensiv mit seiner Stärke um: "Wir haben mindestens gleichgezogen mit Ferrari", betont Red Bulls Motorsportkonsulent Helmut Marko.

Auf Rang vier landete Valtteri Bottas im Alfa Romeo, der allerdings kurz nach seiner schnellsten Runde mit einem technischen Problem ausrollte und die zweite rote Flagge der Session auslöste.

Schumacher testet weiter

Zuvor hatte bereits Mick Schumacher für eine kurze Unterbrechung gesorgt. Der Deutsche hatte sich aber lediglich in der letzten Kurve gedreht und war anschließend mit seinem Haas in die Boxengasse abgebogen.

Der Arbeitstag des Deutschen ist aber noch nicht beendet: Er darf noch zwei weitere Stunden testen. Gestern hatte sein Teamkollege Kevin Magnussen in der "Nachspielzeit" die Bestzeit des zweiten Tages geholt. Der Däne wurde heute nach einigen technischen Problemen aber nur Letzter.

Sebastian Vettel (Aston Martin) schloss die Tests als Zehnter ab.

Die Wintertestfahrten der Formel 1 2022 sind damit beendet. Am kommenden Wochenende geht es mit dem Saisonauftakt auf dem Bahrain International Circuit von Sachir in das erste Saisonrennen.