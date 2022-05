Der Große Preis von Monaco hat noch ein Nachspiel: Denn Ferrari hat Protest gegen die beiden Red Bulls von Sergio Perez und Max Verstappen eingelegt. Es geht dabei um die gelbe Linie an der Boxenausfahrt, die beide überfahren haben sollen. Das ist laut Reglement aber verboten und zieht eine Strafe nach sich.

Verstappen war nach seinem Boxenstopp in Runde 22 nur knapp vor Leclerc wieder auf die Strecke gekommen. Beim aggressiven Versuch, vor ihm zu bleiben, geriet Verstappen mit einem Quersteher gefährlich nah an die gelbe Linie. Ob er diese auch überschritten hat, war nach Ansicht der Onboard-Bilder nicht genau aufzulösen.

Zwar sah es danach aus, als hätte er die Linie zumindest berührt, aber die Sicht verzerrt etwas, wie nah die Räder der Linie gekommen sind. Zumindest wurde zunächst keine Untersuchung eingeleitet, sodass Verstappen ohne Strafe blieb.

Nach dem Rennen folgte allerdings der Protest von Ferrari - auch gegen Serio Perez, dem das gleiche Missgeschick passiert sein soll. "Als Ferrari sind wir enttäuscht, denn wir denken, dass die beiden Red Bulls eindeutig gegen die Regeln verstoßen haben, weil sie bei der Ausfahrt aus der Box die gelbe Linie überfahren haben", sagt Teamchef Mattia Binotto gegenüber 'Sky'.

"Ich denke, es war nicht knapp. Er war auf der Linie und wenn man sich das Wording des Reglements anschaut, dann hat er die Linie überquert", betont der Italiener. "In den Rennanweisungen heißt es, dass man rechts davon bleiben muss. Also ist die Berührung der Linie ein Regelverstoß. Und jedes Team hat die Aufgabe, sich an die Anweisungen des Rennleiters zu halten."

Red-Bull-Teamchef Christian Horner ist jedoch der Meinung, dass Verstappen innerhalb des erlaubten Rahmens war: "Bei allen Aufnahmen, die wir gesehen haben, haben wir uns an die Regeln gehalten", sagt er. Gespräche mit der FIA habe es dazu bis kurz nach dem Rennen nicht gegeben.

19:15 Uhr mussten Perez und Verstappen bei den Rennkommissaren vorsprechen.