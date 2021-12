München - Vier Jahre lang fuhr Antonio Giovinazzi in der Formel 1. Nach seinem Aus bei Alfa Romeo rechnete der Italiener gegenüber "Corriere della Sera" nun mit der Königsklasse des Motorsports ab. "Es war ein hoffnungsloser Fall."

Giovinazzi spielte dabei auf die Neubesetzung seines Cockpits an, das ab kommender Saison Guanyu Zhou einnehmen wird. Dieser wird der erste Chinese mit einem Cockpit in der Formel 1.

Konkret bezieht sich der 28-Jährige auf die "Pay Driver"-Thematik. Diese sei laut Giovinazzi der einzige Grund, weshalb er sein Cockpit an Zyhou verliere. "Das ist die Hässlichkeit des Sports. Und leider war es schon immer so."

"Pay Driver" bringen durch eigenes Vermögen oder Sponsoren Geld in Formel-1-Teams und erhalten dadurch Cockpits. Mit Zhou bekommt ein Rennfahrer sein Cockpit, der von chinesischen Staatsunternehmen unterstützt wird. "Glück für ihn", merkte der frustrierte ehemalige Alfa-Pilot an und ergänzte, "aber ich bin nicht der einzige Fahrer, der deswegen seinen Job verloren hat."

Wechsel in die Formel E

Inzwischen scheint sich der Italiener mit seinem Schicksal in der Formel 1 abgefunden zu haben, die er mit Stolz verlässt: "Ich kann die Formel 1 mit erhobenem Kopf verlassen", so der ehemalige Teamkollege des zurückgetretenen Kimi Raikkönen, der die vergangene Saison mit drei Punkten als 18. in der Fahrerwertung abschloss.

Für seine weitere Zukunft im Motorsport hat er inzwischen konkrete Pläne: "In der Zwischenzeit werde ich weiter Rennen in der Formel E fahren. Und dann werde ich zu Ferrari zurückkehren, dem Team, das mir alles ermöglicht hat.

In der Formel E kann sich Antonio Giovinazzi nach seinem Formel-1-Rauswurf ab der kommenden Saison beim US-Team Dragon für ein neues Cockpit in der Königsklasse empfehlen.

