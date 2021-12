München - Es war nicht das Wochenende von Aston Martin.

Beim Großen Preis von Saudi-Arabien lief für den Rennstall so gar nichts zusammen. Sebastian Vettel musste seine Auto vorzeitig abstellen, Lance Stroll verpasste als Elfter die Punkte. Richtig unangenehm wurde es für das Team aber bereits am Samstag.

So musste die Boxen-Crew während des Qualifyings fluchtartig in Deckung gehen – und das aus gutem Grund. So berichtet die "Daily Mail", dass eine Toilette über der Aston-Martin-Garage undicht wurde und die darunter liegenden Räume des Rennstalls deshalb unter Wasser standen.

Häme für Aston Martin

Die anderen Teams sollen das Unglück mit Spott und Häme kommentiert haben.

Das sportlich schwache Ergebnis dürfte für die Crew aber deutlich schlimmer zu verkraften gewesen sein.

