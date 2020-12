München - Bittere Pille für Nico Hülkenberg: Der Deutsche muss seinen Traum von einem Formel-1-Cockpit begraben. Den letzten freien Platz in der Königsklasse schnappte sich sein früherer Teamkollege Sergio Perez. Der Mexikaner ersetzt Alex Albon bei Red Bull Racing und wird demnach 2021 an der Seite von Max Verstappen antreten, um Primus Mercedes zu ärgern.

Für Perez, der zuletzt in Bahrain seinen ersten Grand Prix gewonnen hatte, ist es ein Happy End, denn seinen Platz bei Racing Point hatte er vor einigen Wochen an Sebastian Vettel verloren. Doch die unbeständigen Leistungen von Alex Albon eröffneten Perez und Hülkenberg, der 2020 bei insgesamt drei Rennen spontan als Feuerwehrmann eingesprungen war, die Chance auf das Cockpit bei Red Bull.

Dort setzt man normalerweise auf den eigenen Nachwuchs, doch Pierre Gasly hatte seine Chance bei Red Bull bereits und wird 2021 weiter bei AlphaTauri fahren. Albon bleibt immerhin im Kader, er fungiert in der neuen Saison als Test- und Ersatzfahrer.

"Alex ist ein wertvolles Mitglied des Teams und wir haben lange und intensiv über diese Entscheidung nachgedacht. Nachdem wir uns die Zeit genommen haben, alle relevanten Daten und Leistungen auszuwerten, haben wir entschieden, dass Sergio der richtige Fahrer ist", sagte Teamchef Christian Horner.

"Unglaublich dankbar"

"Ich bin Red Bull für die Chance unglaublich dankbar. Ich habe auf die Chance, für ein Meisterschaftsteam fahren zu können, seit meinem Debüt in der Formel 1 gehofft und es wird ein stolzer Moment sein, neben Max in Red Bull-Farben in die Startaufstellung zu fahren", sagte Perez: "Das Team hat die gleiche Siegermentalität wie ich und ich weiß, dass ich hier bin, um zu performen und dem Team zu helfen, um den Titel zu kämpfen."

