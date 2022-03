München - In der neuen Formel-1-Saison ist gerade einmal ein Rennen gefahren, doch schon gehen die virtuellen Sticheleien zwischen Mercedes und Red Bull wieder los.

Der Große Preis von Bahrain geriet für Red Bull zu einem absoluten Desaster. Lange Zeit lag Max Verstappen auf Podiumskurs, auch Sergio Perez belegte einen der vorderen Plätze - die Mercedes-Boliden wurden hingegen auf Distanz gehalten.

Kurz vor Schluss platzten dann aber alle Träume jäh. Erst wurde Verstappen immer langsamer und musste sein Auto in der Box abstellen, dann blieb Sergio Perez mitten auf der Strecke stehen.

Mercedes veräppelt Red Bull

Doppelter Ausfall, null Punkte - stattdessen Lewis Hamilton auf dem Podest. Schlechter hätte es für Red Bull wohl nicht laufen können.

Bei Mercedes hielt sich das Entsetzen über den Misserfolg des Gegners dagegen in Grenzen. Beim Admin der Social-Media-Kanäle der Silberpfeile löste es sogar ziemliche Schadenfreude aus.

You love to see it. — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 20, 2022

Anders können die Worte "You love to see it" ("Das will man doch sehen"), die nur wenige Sekunden nach dem Drama des Gegners gepostet wurden, nicht interpretiert werden.

Bereits seit längerem liefern sich beide Teams auch abseits der Rennstrecke unzählige Scharmützel.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.