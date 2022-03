Köln (SID) - Das Formel-1-Duell zwischen Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) und Rekord-Champion Lewis Hamilton (Großbritannien/Mercedes) ist laut Sportwettenanbieter bwin schon in der frühen Phase der Saison zu einem Dreikampf geworden. Beim zweiten Saisonlauf am Sonntag in Saudi-Arabien (19.00/Sky) erwartet bwin ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Verstappen und Bahrain-Sieger Charles Leclerc (Monaco/Ferrari).

Beide sind mit Sieg-Quote 2,40 notiert. Bereits mit Abstand folgt Leclercs spanischer Teamkollege Carlos Sainz (Quote 8,00) vor Hamilton (Quote 10,00). Fährt Mick Schumacher im Haas erstmals in die Top Ten, zahlt bwin das 2,25-fache des Einsatzes zurück. Vettel-Ersatz Nico Hülkenberg (Emmerich/Aston Martin) geht mit Sieg-Quote 1001,00 ins Rennen.