München - Dem Mercedes-Team bleibt in der Formel 1 ein wichtiger Erfolgsbaustein erhalten.

Teamchef Toto Wolff bestätigte nun, dass er auch in der kommenden Saison beim Weltmeisterteam in verantwortlicher Position tätigt sein wird.

"Ja, ich bleibe in der Formel 1! Auch als Teamchef", sagte der 48-Jährige der "Süddeutschen Zeitung". Wolffs Vertrag lief ursprünglich zum Saisonende aus und es gab Gerüchte, dass der Österreicher das Team verlassen könnte - auch um etwas kürzer zu treten.

Wolff: "Work-Life-Balance gibt es bei mir gar nicht"

Wolff dazu: "Am Ende bin ich zu der Entscheidung gekommen, dass es eine Work-Life-Balance bei mir gar nicht gibt. Bei mir ist eigentlich alles Life. Mir macht es Spaß, dieses Unternehmen zu führen, und ich teile die Passion für den Motorsport mit meiner Frau."

Auch zur Zukunft der Formel 1 äußerte sich Wolff und glaubt an die Einführung der Gehaltsobergrenze, die aktuell noch diskutiert wird. "Der Salary Cap wird mit Sicherheit kommen." So bleibe der "Zirkus am Leben. Man kann nicht verlangen, dass Investoren in die Formel 1 einsteigen und auch bleiben, wenn sie jedes Jahr aufs Neue ihr Team subventionieren müssen."

Mit Wolff bleibt auf jeden Fall eine Konstante der Serie auch über diese Saison hinaus erhalten. Die Verlängerung von Lewis Hamilton steht jedoch noch aus.

