München - Die Formel 1 wird erstmals in ihrer Geschichte ein Rennen in Katar veranstalten. Vom 19. bis 21. November wird im Wüstenstaat noch in diesem Jahr ein Saisonrennen abgehalten. Das Rennen auf dem Losail International Circuit wird der 20. Grand Prix der laufenden Saison. Damit finden die letzten drei Saisonrennen allesamt im Mittleren Osten statt: Auf das Rennen in Katar folgen die Abschluss-Events in Saudi-Arabien (3.-5. Dezember) und Abu Dhabi (10.-12. Dezember)

Ab 2023 wird Katar dann einen festen Platz im Rennkalender der Motorsportserie innehaben. Katar und die Formel 1 haben sich auf einen Zehnjahresvertrag geeinigt. "Katar war fest entschlossen, der Formel 1 behilflich zu sein, und im Laufe dieses Prozesses wurde die Vision einer längeren Partnerschaft erörtert und für zehn Jahre vereinbart", verkündete die Formel 1 in einem Statement.

Der Losail International Circuit ist bereits seit 2004 fester Bestandteil des MotoGP-Rennkalenders.

Mehr Informationen in Kürze

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.