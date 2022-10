Mexiko-Stadt (SID) - Die beiden Ferrari-Fahrer Carlos Sainz (Spanien) und Charles Leclerc (Monaco) haben im ersten freien Training zum Großen Preis von Mexiko (Sonntag 21,00 Uhr/Sky) das beste Set-up erwischt. Sainz lag in 1:20,707 Minuten knapp vor seinem Teamkollegen (1:20,753), dahinter folgten zeitgleich die beiden Red Bull mit Lokalmatador Sergio Perez und Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/jeweils 1:20,827).

Sebastian Vettel (Heppenheim) schaffte es im Aston Martin zunächst in die Top Ten (1:21,525), für Mick Schumacher im Haas reichte es vorerst nur zu Platz 14 (1:21,952).

Nach einer knappen halben Stunde verlor Verstappen in den schnellen S-Kurven sein Auto. "Ich hatte keine Chance, das zu korrigieren", funkte er an die Box: "Da war überhaupt kein Grip." Wie die meisten anderen Fahrer war auch der Weltmeister auf Soft-Reifen unterwegs. Das zweite freie Training in der Höhenluft von Mexiko beginnt um 23.00 Uhr MESZ.

Wenige Stunden zuvor hatte der Automobil-Weltverband FIA sein Urteil im Budgetstreit um das Red-Bull-Team verkündet. Die FIA verzichtete auf Punktabzüge, damit darf Verstappen seinen WM-Titel von 2021 behalten. Red Bull Racing muss dafür tief in die Tasche greifen: Sieben Millionen Dollar und eine zehnprozentige Reduzierung der Testzeiten im Windkanal sind die Strafe für die Missachtung der Budget-Obergrenze.