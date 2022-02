München - Michael Masi ist nicht mehr Rennleiter der FIA bei den Rennen der Formel 1. Das gab der neue FIA-Präsident Mohammed Bin Sulayem am Donnerstag bekannt.

Damit reagiert der Motorsport-Weltverband auf die umstrittenen Entscheidungen beim Finale der vergangenen Formel-1-Saison in Abu Dhabi.

Nachfolger stehen bereits fest

Seine Position wird auf mehrere Schultern verteilt: Eduardo Freitas sowie Niels Wittich übernehmen die Verantwortung als Rennleiter ab den Frühlings-Tests in Barcelona. Freitas ist seit über 20 Jahren Renndirektor bei den Langstreckenrennen der FIA, Wittich kümmerte sich zuletzt um die DTM.

Zudem soll es eine Art Videobeweis zur kommenden Saison geben. In einem extra dafür vorgesehenen Raum sollen Experten die Rennleitung bei Rennentscheidungen unterstützen. Zudem wird es keine Live-Verbindung mehr zwischen Teamchefs und der Rennleitung bestehen, um "Entscheidungen in Ruhe zu treffen", so Bin Sulayem.

"Mit diesem Plan ebnet die FIA den Weg in eine neue Ära", sagt bin Sulayem weiter. "Ohne Schiedsrichter gibt es keinen Sport. Respekt und Unterstützung für die Schiedsrichter gehört zur Essenz der FIA. Darum sind diese strukturellen Änderungen entscheidend, um den legitimen Erwartungen von Fahrern, Teams, Herstellern, Veranstaltern und natürlich den Fans gerecht zu werden."

