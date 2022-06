Köln (SID) - Der Franzose Pierre Gasly fährt auch in der kommenden Formel-1-Saison für den Rennstall AlphaTauri. Das Team bestätigte die Vertragsverlängerung des 26-Jährigen für 2023 am Freitag. Gasly, der seit 2017 für Red-Bull-Teams fährt, liegt derzeit mit 16 Punkten auf Rang elf in der WM-Wertung.

"Wir freuen uns sehr, dass Pierre bis 2023 bei uns bleibt", sagte Teamchef Franz Tost: "Er gehört definitiv zu den besten und konkurrenzfähigsten Fahrern in der Formel 1 und hat seine Fähigkeiten während der ganzen Zeit, die er bei uns verbracht hat, unter Beweis gestellt."