München - Das Saisonfinale in der Formel 1 war für Mercedes ein reiner Alptraum. Kurz vor Schluss wurde Lewis Hamilton in Abu Dhabi der Sieg entrissen - und auch die Rennleitung hatte ihre Finger im Spiel.

In der entscheidenden Phase musste das Safety Car wegen eines Unfalls von Nicholas Latifi ausrücken, eine Runde vor Schluss wurde das Rennen wieder freigegeben. In der Zwischenzeit konnte Red-Bull-Pilot Max Verstappen den großen Rückstand auf Hamilton aufholen, sich frische Reifen besorgen und schließlich zum Weltmeister krönen.

Mercedes legte gleich zwei Proteste gegen die Wertung des Rennens ein - doch ausgerechnet Hamilton soll sein Team darum gebeten haben, diese zurückzuziehen.

Wie niederländische Medien berichten, habe der Brite seinen Teamchef Toto Wolff noch am Rennsonntag darauf angesprochen. Auch bei den Interviews nach dem Rennen blieb es dem Rekordweltmeister fern, die Schuld in der Niederlage bei anderen zu suchen. "Gratulation an Max und sein Team, es war eine unglaublich schwierige Saison", lauteten Hamiltons erste Worte.

Mercedes kritisiert Rennleitung für Safety-Car-Entscheidungen

Im Fokus der Kritik von Mercedes stand vor allem FIA-Rennleiter Michael Masi. Dieser hatte entschieden, dass die überrundeten Autos zwischen Hamilton und Verstappen sich gegenüber dem Briten zurückrunden durften, bevor das Safety Car wieder einrückte.

Nur so kam es zum Head-to-Head-Duell der beiden Titelaspiranten in der letzten Runde. Das wegen des unterschiedlichen Alters der Reifen ein ungleiches war.

Beide Mercedes-Proteste wurden zwar noch am Abend des Rennens von der FIA abgelehnt, allerdings kündigte Mercedes an, in Berufung zu gehen. Diese muss bis Donnerstagabend eingereicht werden.

Egal, wie die Sache ausgeht: Sollten die Berichte stimmen, hätte Hamilton in seiner schmerzlichsten Niederlage wahre Größe bewiesen.

