München/Hockenheim - Hockenheim könnte den gestrichenen Grand Prix in Sotschi ersetzen. Wie "planetf1.com" berichtet, befinden sich die Verantwortlichen in Gesprächen mit der Formel 1.

Zuletzt war 2019 ein Formel 1-Rennen auf der deutschen Strecke ausgetragen worden.

Der Ex-Rennfahrer und Botschafter des deutschen Automobilclubs AvD, Christian Danner, sagte: "Es wurde die Initiative ergriffen, diesen Grand Prix wieder nach Deutschland zu holen."

Gleichzeitig gab der ran racing-Experte aber auch zu, dass die Finanzierung ein großer Stolperstein sein könnte, und forderte ein ähnliches Modell wie für den GP in Italien.

Danner: "Bei Imola gab es einen riesigen Rabatt und einen neuen Dreijahresvertrag. Das wollen wir auch hier in Deutschland."

Sollte in diesem Jahr ein Formel 1-Rennen in Deutschland ausgetragen werden, stünden die Chancen des Hockenheimrings nicht schlecht - der Rennstrecke am Nürburgring und ihrem russischen Besitzer Viktor Kharitonin drohen Sanktionen wegen des Ukraine-Krieges.

