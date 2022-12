Berlin (SID) - Red-Bull-Teamchef Christian Horner rechnet nach den dominanten Titelerfolgen in der vergangenen Formel-1-Saison mit größerer Gegenwehr der Konkurrenz im Jahr 2023. "Du kannst im nächsten Jahr niemanden unterschätzen", sagte Horner bei "Sport und Talk aus dem Hangar-7" von ServusTV.

Mercedes habe erstmals seit neun Jahren den Sieg in der Konstrukteurswertung verpasst. "Sie werden stark zurückkommen und haben zwei schnelle Fahrer", sagte Horner: "Auch die Ferraris werden stark sein, sie hatten schon 2022 ein schnelles Auto."

Weltmeister Max Verstappen, der auf dem Weg zu seinem zweiten Fahrertitel 15 von 22 Rennen gewann und einen Rekord für die meisten Siege in einer Saison aufstellte, wünscht sich derweil eine ähnlich dominante Rolle. Zu häufigeren Rad-an-Rad-Duellen mit Rekordchampion Lewis Hamilton (Mercedes) komme es hoffentlich nicht, sagte der Niederländer: "Hoffentlich sind wir weit vorne. Das ist das Ziel."

Horner glaubt derweil an eine Weiterentwicklung Verstappens. "Es ist fantastisch zu sehen, wie er sich mit so viel Druck entwickelt hat. Und ich denke, das Beste sehen wir noch", sagte er. Laut Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko steht das Konzept für den neuen Boliden. "Wir gehen von einem sehr erfolgreichen Auto aus. Wir haben allerdings eine Reduktion der Windkanalstunden. Was wir also probieren, muss sitzen", sagte Marko.