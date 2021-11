München/Sao Paulo - Der Große Preis von Brasilien hatte auch 2021 einiges an Spannung zu bieten.

Am Start kam Max Verstappen in seinem Red Bull hervorragend weg und zog an Valtteri Bottas im Mercedes vorbei.

Auch Lewis Hamilton, Verstappens härtester Rivale im Kampf um die Weltmeisterschaft, machte direkt einige Plätze gut und kletterte Runde für Runde im Klassement nach vorne. Kein Wunder, sein Mercedes pflügte nur so durch das Feld.

Die Power vom Mercedes ist ja abartig. #formel1 — Smitty Werben Jaggerman Jensen (@TheFirstNo_1) November 14, 2021

Habe die ernsthafte Vermutung, dass an Lewis‘ Auto etwas nicht legal ist. #Formel1 — Tom_756 (@756_tom) November 14, 2021

So mancher Twitter-User vermutete schon, ob an dem Wagen des Engländers irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht.

Verstappen and Hamilton lapping 0.8s quicker than anyone else right now - totally different league! #F1 #BrazilGP — Luke Smith (@LukeSmithF1) November 14, 2021

Andere waren wiederum einfach von Hamiltons und Verstappens Performance geflasht. Beide Piloten fahren derzeit außer Konkurrenz, wie nicht zuletzt auch die Gesamtwertung belegt.

Richtig so!! Lasst sie doch einfach Rennen fahren! #Formel1 — Steffi (@steffi2105) November 14, 2021

In der Mitte des Rennens folgte dann die Attacke von Hamilton. Verstappen machte zu, beide Boliden kommen von der Strecke ab, können aber ohne großen Zeitverlust weiterfahren. War die Aktion des Niederländers vielleicht strafwürdig? Das Netz hat geteilte Meinungen.

Wie sind wieder bei den vergangenen Saisons: Mercedes mit unfassbarer Power und Red Bull kann sich strecken wie sie wollen: es reicht nicht. #Formel1 — Doorega (@Doorega) November 14, 2021

Während Runde 59 passierte dann, was sich schon einige Zeit ankündigte - Hamilton überholte Verstappen und schob sich an die Spitze des Feldes. Da werden Erinnerungen an die vergangenen Jahre wach.

Sieger dieses Wochenende ganz klar @LewisHamilton. weltmeisterliche Leistung. 🙌

Verlierer ein weiteres mal das Regelwerk... Strafen nur bei Kontakt zu verhängen ist einfach Schmutz. 🙄#BrazilGP🇧🇷 #Formula1 #F1 #Formel1 — rAii (@rAiiPXH) November 14, 2021

Der Engländer ist ganz eindeutig der Mann des Wochenendes in der Formel 1.

11er Platz für Vettel einfach Traktor der Aston Martin — iggiinll (@iggiinll) November 14, 2021

Und was passierte sonst noch? Sebastian Vettel landete am Ende auf Platz elf und schaffte es nicht in die Punkte. Ob mit einem anderen Auto mehr möglich gewesen wäre? Möglicherweise schon.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.