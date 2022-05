Miami/München - Die Formel 1 feiert am Wochenende (im Liveticker auf ran.de) ihre Premiere in Miami.

Im Sunshine State wartet auf Fahrer und Fans das ein oder andere Highlight, die 5,41 km lange Strecke bietet insgesamt 19 Kurven und drei DRS-Zonen.

„Wir haben versucht, eine Strecke zu bauen, die den Fahrern gefällt, auf einem Gelände, das den Fans ein einzigartiges Erlebnis bietet“, sagt Streckenchef Richard Cregan, der auch einen ganz besonderen Hingucker eingebaut hat.

Beach-Sektion samt Fake-Hafen in Miami

So gibt es an der Strecke eine Beach-Sektion mit Palmen und Strand sowie einen imitierten Yacht-Hafen - eine "Fake Marina". Hintergrund: Ursprünglich sollte die Strecke mal am Ozean vorbeiführen. Klagen der Anwohner Miami verhinderten jedoch die Pläne.

📸| Water being added to fake Marina at the Miami GP track @Antsamp701 pic.twitter.com/m0iuT2bFrL — F1 Zone (@FormulaOneZone) April 30, 2022

An der Idee, ein zweites Monaco auf die Strecke zu zaubern, wollten die Veranstalter aber scheinbar festhalten. So lässt sich in den Tagen rund um den Grand Prix am Sonntag (ab 21:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) tatsächlich ein Fake-Hafen samt Schiffen und einer gekünstelten Wasserfläche beobachten.

Während am Rennwochenende dort die VIP-Gäste sitzen sollen, sorgte die Imitation im Netz für Verwunderung und Gelächter.

Quand un pilote va célébrer son podium dans la marina du circuit de Miami...pic.twitter.com/EtLZtDB94P — Jean-Louis Tricot 🇺🇦 (@JLTricot) May 2, 2022

The Miami GP circuit marina be looking like Super Mario 64 water. #MiamiGP pic.twitter.com/vg3Srkhjn8 — Chris (@Morbidly_Thicc) May 1, 2022

