Köln - Der geplante Saisonstart der Formel 1 am ersten Juli-Wochenende in Spielberg ist nur als Geisterrennen ohne Zuschauer denkbar. Das bekräftigte Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Mittwoch in einem Radio-Interview.

"Die Genehmigung zur Durchführung des Rennens hängt vom Sicherheitsplan der Veranstalter ab", sagte der Grünen-Politiker.

Man werde Events wie die Formel 1 nur "unter sehr strikten Vorkehrungen erlauben, und, das muss ich ja wohl nicht extra betonen, ohne Zuschauer". Außer den Mitgliedern der Teams sollen nur Österreicher zugelassen sein, die in den Ablauf der Veranstaltung eingebunden sind.

Aufgrund der Coronakrise wurden mittlerweile zehn der ursprünglich geplanten 22 Rennen abgesagt oder verschoben. Formel-1-Boss Chase Carey teilte zuletzt mit, dass man derzeit mit 15 bis 18 Rennen kalkuliere.

Im Juli, August und Anfang September stehen Europarennen auf dem Programm, danach will die Formel 1 bis November in Asien und Amerika fahren und die Saison im Dezember in Bahrain und Abu Dhabi beenden.

