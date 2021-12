Motorsport

"We need a miracle!" - F1-Netzreaktionen zum Finale in Abu Dhabi

Was für ein Finale in der Formel 1! Max Verstappen schnappt sich in der letzten Runde seinen ersten WM-Titel. Das sind die besten Twitter-Reaktionen zum Saisonfinale in Abu Dhabi.

