Wie schaut es vorne aus? 21 An der Spitze hat Max Verstappen zwar eine Sekunde zu Lewis Hamilton verloren, scheint die Sache aber derzeit im Griff zu haben. Dritter ist Sergio Pérez vor Charles Leclerc und Daniel Ricciardo.

Überholmanöver von Valtteri Bottas 20 Valtteri Bottas hat im Duell mit Yuki Tsunoda nach langem Kampf die Oberhand gewonnen und geht an dem jungen Japaner vorbei. Mit Platz acht läuft das Rennen bislang aber sicher nicht, wie er sich das vorstellt.

Boxenfunk Fernando Alonso 19 "Ich möchte meine Position zurück", schimpft Fernando Alonso über Funk. Der Spanier ist der Meinung, dass ihn Räikkönen an dieser Stelle außen überholte und dabei die Strecke verlassen hatte. Zurückbekommen wird er den Platz allerdings nicht, denn die Rennleitung gibt gerade bekannt, dass eine Untersuchung nicht nötig ist.

Boxenstopp von Sebastian Vettel 18 Sebastian Vettel kommt an die Box und wird mit einem gebrauchten Medium wieder rausgeschickt. Er muss also auf jeden Fall noch einmal reinkommen. Auf Platz 15 kommt er wieder auf die Strecke.

Boxenstopp von Valtteri Bottas 16 Valtteri Bottas biegt an die Boxengasse ab und absolviert jetzt seinen ersten Stopp. Er erhält den Hard und kommt auf Platz elf wieder raus. Hinter ihm herrscht derweil ein harter Fight zwischen Räikkönen und Alonso.

Defekt bei Pierre Gasly 15 Defekt bei Pierre Gasly! Der Franzose rollt langsam auf und meldet über Funk ein Problem mit der Aufhängung. In langsamen Tempo schleicht er in Richtung Box.

Nur drei Fahrer noch ohne Stopp 15 Viele Fahrer haben ihren ersten Stopp bereits absolviert. Noch nicht drin waren Valtteri Bottas, Sebastian Vettel sowie Lance Stroll im zweiten Aston Martin.

Boxenstopp von Lewis Hamilton 14 Mercedes holt Lewis Hamilton jetzt an die Box. Klar ist, er wird hinter Verstappen landen. Doch um wie viel Sekunden? 6,6 Sekunden. Damit hat nun wieder Red Bull wieder die besseren Karten auf den Sieg.

Wie reagiert Mercedes? 13 Durch den Undercut von Verstappen ist Mercedes jetzt unter Druck. Würde man Hamilton jetzt reinholen, würde Verstappen vorbeigehen und die Führung übernehmen.

Boxenstopp von Sergio Pérez 13 Sergio Pérez wird von seiner Crew an die Box geholt. Anders als bei Verstappen dauert der Stopp länger und er verliert wichtige Sekunden. Mit gebrauchten Mediums wieder Pérez wieder rausgeschickt. Auch Leclerc war drin, wodurch Verstappen jetzt freie Fahrt hat.

Boxenstopp von Daniel Ricciardo 12 Kurz nach dem Überholvorgang kommt Ricciardo dann auch zu seinem Reifenwechsel an die Box. Ebenfalls abgebogen war Carlo Sainz, der auf Softs losgefahren war.

Überholmanöver von Max Verstappen 11 Max Verstappen hält sich an Daniel Ricciardo nicht lange auf und geht schnell an seinem früheren Teamkollegen vorbei.

Boxenstopp von Max Verstappen 11 Red Bull entscheidet sich für einen Undercut! Max Verstappen kommt in die Box. Der Stopp läuft ordentlich und er kommt mit harten Reifen hinter Daniel Ricciardo wieder an die Box. Auch Norris hat seinen Stopp absolviert.

Boxenstopp von Yuki Tsunoda 10 Während Verstappen weiterhin dicht hinter Hamilton liegt, kommt Yuki Tsunoda als nächster Fahrer an die Box. Er tauscht seinen Soft gegen die härteste Mischung ein.

Boxenstopp von Antonio Giovinazzi 9 Immer mehr Fahrer kommen zu ihrem ersten Box rein. Nächster Kandidat ist Antonio Giovinazzi. Er fährt mit einem gebrauchten Medium wieder raus. Man weicht also von den bisherigen Strategien ab.

Boxenstopp von Fernando Alonso 8 Nachdem er sich vorhin ein Duell mit Vettel geliefert hatte, kommt Fernando Alonso jetzt an die Box. Er erhält einen Satz der härtesten Reifen.

Boxenfunk Lewis Hamilton 7 "Er ist derzeit schneller als ich", analysiert Lewis Hamilton über seinen Boxenfunk. Red Bull nützt das derzeit wenig, denn Verstappen konnte noch keinen Angriff gegen den Führenden setzen.

Boxenstopp von Nicholas Latifi 6 Nicholas Latifi kommt an die Box und bekommt neben einem Satz der Hardreifen eine neue Nase auf das Auto gesetzt. Er kehrt er neben Ocon auf die Strecke zurück. Beide kämpfen einige Meter, ehe sich Latifi knapp durchsetzt.

Verstappen bleibt dran 5 Ganz vorne bleibt es weiterhin eng. Lewis Hamilton schafft es nicht Max Verstappen abzuschütteln und der Niederländer liegt weiterhin im DRS-Fenster. Sergio Pérez liegt bereits 2,6 Sekunden hinter dem Duo. Weitere sieben Sekunden dahinter rangiert Charles Leclerc.

Boxenstopp von Esteban Ocon 5 Esteban Ocon hat bereits die Boxe besucht und holte sich frische harte Reifen und einen neuen Frontflügel ab. Die TV-Wiederholungen zeigen, dass er zwischen den Kurven 5 und 6 in eine leichte Kollision mit einem Alfa Romeo verwickelt war.

Latifi und Stroll kommen sich in die Quere 4 Die Wiederholungen des Starts zeigen einen Zwischenfall zwischen Latifi und Stroll. Er ist mit Stroll zusammengestoßen, wodurch der Aston Martin sich gedreht hatte.

Bottas kommt nicht vorwärts 3 Valtteri Bottas kommt seinerseits nicht so recht vorwärts. Der Finne liegt hinter den beiden AlphaTauri-Fahrern nur auf der zehnten Position.

Vettel macht Boden gut 2 Lewis Hamilton führt das Feld nach einer Runde an, dahinter dann Verstappen. Schon eine kleine Lücke gibt es zu Sergio Pérez auf Platz drei. Einige Plätze aufholen konnte Sebastian Vettel, der nun 15. ist. Mick Schumacher ist 18.

Start Rennen 1 Die Ampeln stehen auf grün, der Start des Rennens in Austin, TX ist erfolgt. Die Ampeln sind aus, das Rennen in Austin ist gestartet! Verstappen erwischt einen guten Start, aber Hamilton auch. Seite an Seite geht es in Kurve 1. Da rutscht Hamilton dann durch, während Verstappen über die Auslaufzone muss.

Gleich geht's los Die Autos sind zurück in der Startaufstellung. Jetzt dauert es nicht mehr lange bis zum Start des USA Grand Prix.

Einführungsrunde läuft Das Feld setzt sich angeführt von Max Verstappen in Bewegung und es geht in die Einführungsrunde. Nun heißt es, Reifen und Bremsen auf Temperatur zu bringen. Fast alle im Feld starten auf dem Medium. Einzig Sainz und Tsunoda sind auf Soft.

Das Wetter Vor dem Rennen begrüßt die Fahrer ein blauer Himmel mit nur wenigen Wolken. Die Streckentemperatur ist auf 37 Grad hochgeklettert und die Lufttemperatur liegt bei warmen 27 Grad. Regen soll es keinen geben.

Gasly kann starten Es scheint, als könnte Galsy das Rennen starten. Man hat ein Sensorenproblem festgestellt und dieses lösen können. Die Motorenabdeckung ist wieder auf dem Auto und Gasly macht sich bereit.

Kerb in Kurve 1 entfernt Vor dem Start gab es noch eine Änderung an der Strecke. Der Kerb in Kurve 1 wurde nach Zwischenfällen in der Rahmenserie und auf Druck der Fahrer entfernt. Stattdessen werden hier, wir auch in den Kurven 9 und 19, die Tracklimits genau beobachtet. Wer die Tracklimits insgesamt dreimal überschreitet, dem wird die schwarz-weiße Flagge als letzte Warnung gezeigt. Beim vierten Vergehen muss der jeweilige Fahrer mit einer Strafe rechnen.

Hektik bei Pierre Gasly Bei Pierre Gasly scheint es technische Probleme zu geben. Bei AlphaTauri sammeln sich die Mechaniker um das Auto des Franzosen. Können sie das Auto noch pünktlich fertigstellen? Ein Ausfall wäre angesichts von Startplatz acht natürlich mehr als ärgerlich.

Die Strecke Gefahren wird auf dem Circuit of The Americas. Die 5,513 Kilometer lange Strecke verfügt über 20 Kurven und ist vom bekannten Formel-1-Architekten Hermann Tilke entworfen worden. Ein besonderes Merkmal der Strecke ist auch die erste Kurve, in der es bergauf geht und deren Ausgang der Fahrer nicht einsehen kann. Auch die Bodenwellen dürften die Fahrer fordern.

Was ist die beste Strategie? Eine Rolle könnte heute auch die richtige Strategie spielen. Laut Pirelli ist ein Zweistopp-Rennen wahrscheinlich. Die schnellste Variante sei Medium-Hard-Hard und Medium-Hard-Medium. Aber auch Soft-Hard-Hard soll auf dem Papier nicht sehr viel langsamer sein. Es ist also noch nichts verloren für die Soft-Starter.

Vettel nach Motorenstrafe von Platz 18 Gleich die komplette Power Unit wurde beim Wochenende in Austin bei Sebastian Vettel gewechselt. Entsprechend ging es für den Deutschen gestern um weniger, da ohnehin eine Versetzung ans Ende des Feldes anstand. Da auch Fernando Alonso und George Russell die komplette Power Unit tauschten und im Qualifying hinter Vettel landeten, steht der Heppenheimer heute auf Position 18. Profitieren konnte von den Versetzungen unter anderem Mick Schumacher, auf Platz 16 vorkommt.

Keine Schützenhilfe für Hamilton Hinter Hamilton lauert mit Sergio Perez bereits der nächste Red Bull. Hamilton selbst kann indes nicht auf Schützenhilfe hoffen, denn Valtteri Bottas startet nach einer erneuten Motorenstrafe vom neunten Platz und muss sich zunächst an Gasly sowie den beiden McLaren und Ferrari vorbeikämpfen.

Verstappen startet von der Pole Nur sechs Punkte trennen Max Verstappen und Lewis Hamilton in der Weltmeisterschaft und in Austin stehen beide Fahrer in der ersten Reihe, was für zusätzliche Würze sorgen dürfte. Nachdem Mercedes im 1. Training die Favoritenrolle zugesprochen wurde, schlug Red Bull am Samstag zurück und Verstappen ließ im Qualifying seinen Konkurrenten souverän um zwei Zehntel hinter sich.