Der kleine Vorteil im Saisonfinale der Formel 1 in Abu Dhabi liegt bei Max Verstappen. Der Red-Bull-Pilot konnte sich am Samstag auf dem Yas Marina Circuit die Pole sichern und geht vor seinem direkten Konkurrenten, Lewis Hamilton, an den Start. Die Rechnung vor dem letzten Rennen in der Formel 1 ist einfach: Landet Verstappen vor dem Mercedes-Fahrer, wird er Weltmeister.

Doch auch Hamilton hat noch alle Chancen auf den WM-Titel. Dafür muss er Verstappen allerdings hinter sich lassen und mindestens Achter werden.

Spannung ist also vorprogrammiert für das Rennen. ran zeigt, wo das Saisonfinale live verfolgt werden kann.

Formel 1 live: Wann und wo findet das Rennen statt?

Das letzte Rennen der Saison wird in Abu Dhabi auf dem Yas Marina Circuit ausgetragen. Rennstart ist im 14 Uhr am 12. Dezember.

Formel 1 in Abu Dhabi: Wo wird das Rennen live im TV gezeigt?

Im Free-TV ist das Duell zwischen Verstappen und Hamilton nicht zu sehen. Im Pay-TV wird das Rennen am Sonntag bei "Sky" gezeigt. Der Sender geht bereits ab 12:30 Uhr auf Sendung. Als Nicht-Abonnent kann man sich das Renen via "Sky Ticket" anschauen.

Formel 1 - Verstappen vs. Hamilton: Wo wird das Rennen im Livestream übertragen?

Einen Free-Livestream zum WM-Duell wird es nicht geben. Für "Sky"-Abonnenten ist das Rennen via "Sky Go" auch im Livestream zu sehen.

Formel 1 live: Wo kann ich das Rennen im Liveticker verfolgen?

Selbstverständlich bietet ran einen Liveticker zum Saisonfinale an. Da findet ihr alle aktuell Updates, Standings und das wichtigste zum Livegeschehen.

Verstappen vs. Hamilton: Wer wird Weltmeister?

Die bessere Ausgangslage hat Max Verstappen. Der Red-Bull-Fahrer liegt vor seinem Konkurrenten und geht von Starposition eins ins Rennen. Bleibt er vor Lewis Hamilton, ist sein ersten WM-Titel gesichert. Doch auch Lewis Hamilton kann noch Weltmeister werden. Dafür muss er vor Verstappen landen und mindestens Achter werden. Sollten beide ausfallen, gewinnt Verstappen, da er insgesamt mehr Rennen gewinnen konnte. Hier geht es zu allen Szenarien.

