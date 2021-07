Spielberg bei Knittelfeld - Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat den Großen Preis von Österreich gewonnen und seine Führung in der Formel-1-WM weiter ausgebaut.

Der Niederländer setzte sich am Sonntag in Spielberg vor Mercedes-Pilot Valtteri Bottas (Finnland) und dem Briten Lando Norris im McLaren durch. Weltmeister und Mercedes-Topstar Lewis Hamilton (Großbritannien) wurde nur Vierter. Im Klassement liegt Verstappen nun 32 Punkte vor Hamilton.

Verstappen von eigenem Auto überrascht

"Es war unglaublich", sagte Verstappen: "Das Auto hat sich absolut super angefühlt. Ich bin ein wenig selbst überrascht, wie gut es gelaufen ist." Bottas fand es "schön, wieder auf dem Podium zu stehen, das sind gute Punkte für das Team. Bis Silverstone haben wir noch einige Arbeit vor uns."

Der drittplatzierte Norris, den eine Fünf-Sekunden-Strafe aus der Anfangsphase des Rennen den zweiten Platz kostete, war darüber "ein klein wenig enttäuscht, aber okay, Platz drei ist auch gut. Ich bin zufrieden."

Sebastian Vettel verpasste in seinem Aston Martin nach der Strafversetzung auf Startplatz elf deutlich die Punkteränge. In der letzte Runde drehte er sich auf Platz 13 liegend nach einer Kollision mit seinem langjährigen Ferrari-Teamkollegen Kimi Räikkönen (Finnland) ins Kiesbett und wurde als 17. unmittelbar vor Mick Schumacher im Haas notiert. "Das war unnötig", funkte Vettel an die Box: "Ich bin nicht sicher, ob er mich gesehen hat."

Für Verstappen war es der fünfte Sieg im neunten Saisonrennen und der 15. Grand-Prix-Erfolg seiner Karriere. In Spielberg ist Verstappen nun mit vier Siegen alleiniger Rekordhalter.

